Fox хотела сделать спин-офф «Логана» про X-23

Дафни Кин в одном из интервью подтвердила, что у Fox были планы на спин-офф «Логана» про Лору, более известную как X-23.
Некоторые люди из Fox сказали мне, что разговоры об этом ведутся, но это было много лет назад, во время съемок фильма. С тех пор со мной никто не связывался.
Актриса считает, что после финала «Логана» остался простор для развития истории Лоры. Так что в случае чего она готова вновь выпустить когти.
Теперь «Людей Икс» будет перезапускать Disney, но у Дафни все еще остается шанс вернуться к роли — у Райана Рейнольдса же получилось!
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