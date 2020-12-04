Fox хотела сделать спин-офф «Логана» про X-23

Дафни Кин в одном из интервью подтвердила, что у Fox были планы на спин-офф «Логана» про Лору, более известную как X-23.

Некоторые люди из Fox сказали мне, что разговоры об этом ведутся, но это было много лет назад, во время съемок фильма. С тех пор со мной никто не связывался.

Актриса считает, что после финала «Логана» остался простор для развития истории Лоры. Так что в случае чего она готова вновь выпустить когти.

Теперь «Людей Икс» будет перезапускать Disney, но у Дафни все еще остается шанс вернуться к роли — у Райана Рейнольдса же получилось!