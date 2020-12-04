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    Fox хотела сделать спин-офф «Логана» про X-23

    4 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    04.12.2020
    704
    0 минут на чтение
    Fox хотела сделать спин-офф «Логана» про X-23

    Дафни Кин в одном из интервью подтвердила, что у Fox были планы на спин-офф «Логана» про Лору, более известную как X-23.

    Некоторые люди из Fox сказали мне, что разговоры об этом ведутся, но это было много лет назад, во время съемок фильма. С тех пор со мной никто не связывался.

    Актриса считает, что после финала «Логана» остался простор для развития истории Лоры. Так что в случае чего она готова вновь выпустить когти.

    Теперь «Людей Икс» будет перезапускать Disney, но у Дафни все еще остается шанс вернуться к роли — у Райана Рейнольдса же получилось!

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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