Герои «Тихого места 2» познают ужасы внешнего мира в новом трейлере

Paramount Pictures опубликовала последний трейлер «Тихого места 2», действие которого развернется после финала первой части.
В центре сюжета вновь будет семья Эбботт, которая была вынуждена покинуть собственный дом. Теперь героям предстоит познать ужасы внешнего мира и столкнуться с новыми опасностями — не только монстры представляют для них угрозу.
За сценарий и постановку снова отвечает Джон Красински, а к главной роли вернулась актриса Эмили Блант.
Фантастический триллер, который из-за пандемии неоднократно откладывали, выйдет 3 июня.
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«Тихое место 2» еще не вышло, а Paramount уже работает над третьей частью
Дмитрий Кинский | 10.11.2020
Фильм выйдет в 2022 году.
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