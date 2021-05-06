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    Новости

    Герои «Тихого места 2» познают ужасы внешнего мира в новом трейлере

    6 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    06.05.2021
    862
    0 минут на чтение
    Герои «Тихого места 2» познаю ужасы внешнего мира в новом трейлере

    Paramount Pictures опубликовала последний трейлер «Тихого места 2», действие которого развернется после финала первой части.

    В центре сюжета вновь будет семья Эбботт, которая была вынуждена покинуть собственный дом. Теперь героям предстоит познать ужасы внешнего мира и столкнуться с новыми опасностями — не только монстры представляют для них угрозу.

    За сценарий и постановку снова отвечает Джон Красински, а к главной роли вернулась актриса Эмили Блант.

    Фантастический триллер, который из-за пандемии неоднократно откладывали, выйдет 3 июня.

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     Дмитрий Кинский |  10.11.2020

    Фильм выйдет в 2022 году.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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