Герои «Тихого места 2» познают ужасы внешнего мира в новом трейлере

Paramount Pictures опубликовала последний трейлер «Тихого места 2», действие которого развернется после финала первой части.

В центре сюжета вновь будет семья Эбботт, которая была вынуждена покинуть собственный дом. Теперь героям предстоит познать ужасы внешнего мира и столкнуться с новыми опасностями — не только монстры представляют для них угрозу.

За сценарий и постановку снова отвечает Джон Красински, а к главной роли вернулась актриса Эмили Блант.

Фантастический триллер, который из-за пандемии неоднократно откладывали, выйдет 3 июня.