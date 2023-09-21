Гильермо дель Торо должен был снять фильм по «Звездным войнам»

Сценарист трилогий «Блэйд» и «Темный рыцарь» Дэвид Гойер рассказал, что около четырех лет назад написал два сценария для фильмов по «Звездным войнам».

По первому должен был снять картину режиссер «Лабиринта фавна» и «Пиноккио» Гильермо дель Торо, но проект, судя по всему, отменили.

Гойер не стал вдаваться в подробности, посоветовав поспрашивать об этом Гильермо, но отметил, что сценарий был очень клевый.

Тогда в Lucasfilm за кулисами происходило много всего. Но это был клевый сценарий.

Информацию уже подтвердил сам постановщик у себя в твиттере. По его словам, он может лишь назвать три буквы: «J» и «BB». Что это значит, он не уточнил.

Второй сценарий был посвящен зарождению джедаев. И действие этого фильма должно было развернуться за 25 тысяч лет до первых «Звездных войн».