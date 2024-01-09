Gravity Rush получит CGI-экранизацию

Sony в рамках выставки CES 2024 представила студию по визуальным эффектам Torchlight, которая поделилась некоторыми своими наработками.
Так, стало известно, что в работе находится CGI-экранизация Gravity Rush, о которой прежде сообщали СМИ.
Также команда будет помогать с другими проектами вроде новой части Potapon и анимационного сериала по ее мотивам.
Увы, подробностей пока нет.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Подписка на 2024 год
Рекомендуем
-
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.