Gravity Rush получит CGI-экранизацию

Sony в рамках выставки CES 2024 представила студию по визуальным эффектам Torchlight, которая поделилась некоторыми своими наработками.

Так, стало известно, что в работе находится CGI-экранизация Gravity Rush, о которой прежде сообщали СМИ.

Также команда будет помогать с другими проектами вроде новой части Potapon и анимационного сериала по ее мотивам.

Увы, подробностей пока нет.