Фан: Как бы выглядел «Властелин колец», если бы его снял Хаяо Миядзаки?

Нейросеть Midjourney, обученная на огромном массиве изображений, способна воссоздавать арты в стиле того или иного режиссёра или художника. В связи с этим огромную популярность набирают проекты, в которых авторы при помощи описаний и манипуляций пытаются добиться необычного результата.

Например, автор аккаунта As directed by в одной запрещённой соцсети пытается показать, как бы выглядели знаменитые фильмы, если бы их снимали другие режиссёры. Справедливости ради стоит сказать, что оформление и декорации картины больше зависят от художника-постановщика, но допустим.

И вот как бы выглядел «Властелин колец» от Хаяо Миядзаки:

Иронично, что при этом режиссёр не очень любит экранизацию «Властелина колец» из-за чрезмерного насилия. «Американцы любят снимать фильмы, в которых часто стреляют и что-то взрывают», — добавлял постановщик. Хотя первоисточник ему по душе.