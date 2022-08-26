«Хроники Спайдервика»: вот кто сыграет в сериале Disney+

Для будущей сериальной адаптации подростковых книг «Хроники Спайдервика» подыскали исполнителей главных ролей.
Джаред — Лион Дэниелс («Мы можем стать героями»)
Джаред из двух близнецов — любознательный, умный, импульсивный, имеет проблемы из-за вспышек гнева.
Саймон — Ноа Коттрелл («Хроники пышки»)
Саймон из двух близнецов более спокойный и рациональный, любит животных. Полная противоположность Джареду.
Огр-великан Мульгарат — Кристиан Слейтер («Мистер Робот»)
Актрису на роль Мэллори пока не нашли.
«Хроники Спайдервика» — подростковый цикл писательницы Холли Блэк и художника Тони Ди’Терлицци, сочетающий черты готического романа и романа взросления. В него входит пять книг, их издавали с 2003-й по 2004-й, а в 2008-м вышел семейный фэнтезийный фильм по мотивам. Все книги вышли на русском.
Цикл рассказывает о детишках Мэллори, Саймоне и Джареде, которые переехали в старый дом к дальней родственнице. Там они узнают, что фантастические создания существуют на самом деле, а многие и вовсе живут по соседству. Подростки находят путеводитель по фантастическому миру, написанный их прадедом Артуром Спайдервиком. К несчастью, именно этот путеводитель нужен злому огру-великану Мульгарату, владыке гоблинов и драконов.
Новой адаптацией для Disney+ занимается сценарист сериала «Лок и Ключ» Арон Эли Колейт. А первые два эпизода поставит Кэт Койро («Женщина-Халк»).
Даты выхода у сериала пока нет.
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