IVI готовит российский сериал про исчезнувшую деревню

«Бюллетень кинопрокатчика» рассказал о начале съёмок нового российского сериала — пародии на документальные расследования «Дело об исчезнувшей деревне».

Шоу расскажет о столичной журналистке Татьяне Блок, которая приезжает в российскую деревню Нижние Броды в поисках материала для своего видеоблога. Повод неожиданный: однажды утром в соседней деревне попросту исчезли все 20 человек, хотя скотина, деньги и документы остались на месте. Авторы обещают строить основной материал вокруг курьёзных ситуаций, что будут возникать из-за противоречий между местными и приезжими. Каждая новая серия — новая загадка с мистической составляющей.

Создателями проекта стали Сергей Светлаков и Саид Давдиев («Прожектор Перисхилтон», «Вечерний Ургант»), режиссёр — Андрей Шавкеро («Елки 5», «Старые шишки»). Главные роли исполнили Мария Горбань, Филипп Ершов, Ольга Ергина, Дмитрий Никулин, Денис Косяков и Сергей Дружко. Производством занимаются студия Sverdlovsk и стриминг IVI.

Сериал снимают в деревне в Тверской области.

Премьера намечена на 2023-й.