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    Новости

    К концу 2024 года на орбите Земли должны построить киностудию

    20 января 2022
    20.01.2022
    444
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    К концу 2024 года на орбите Земли должны построить киностудию

    Space Entertainment Enterprise хочет к концу 2024 году построить на орбите развлекательную площадку, включающую в себя киностудию и спортивную арену.

    Напомним, S.E.E. участвует в производстве фильма с Томом Крузом, который хотят частично снять в космосе.

    Модуль хотят установит на Axiom Station, коммерческую космическую станцию, которая будет присоединена к нынешней International Space.

    В планах есть создание фильмов, сериалов, теле- и музыкальных шоу, спортивных программ и не только. S.E.E будет не только сама использовать площадку, но и предоставлять ее партнерам.

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    Редактор
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