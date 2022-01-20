К концу 2024 года на орбите Земли должны построить киностудию

Space Entertainment Enterprise хочет к концу 2024 году построить на орбите развлекательную площадку, включающую в себя киностудию и спортивную арену.

Напомним, S.E.E. участвует в производстве фильма с Томом Крузом, который хотят частично снять в космосе.

Модуль хотят установит на Axiom Station, коммерческую космическую станцию, которая будет присоединена к нынешней International Space.

В планах есть создание фильмов, сериалов, теле- и музыкальных шоу, спортивных программ и не только. S.E.E будет не только сама использовать площадку, но и предоставлять ее партнерам.