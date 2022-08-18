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    «Клуб полуночников» Майкла Флэнегана про детей в хосписе выйдет 8 октября

    18 августа 2022
    18.08.2022
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    В сети наконец-то появились первые кадры нового сериала «Клуб полуночников» от мастера ужасов Майкла Флэнегана («Призраки дома на холме», «Полуночная месса»).

    Шоу — экранизация одноимённого романа Кристофера Пайка — расскажет о группе молодых пациентов, которые доживают свои дни в домашнем хосписе Роттердама. Каждую ночь ребята встречаются в полночь, чтобы рассказывать друг другу страшные истории. В одну из ночей они заключают договор — тот, кого первым унесёт болезнь, постарается связаться с остальными. И как только один из Клуба полуночников умирает, в хосписе начинаются странные происшествия.

    Мистика «Клуб полуночников» Майкла Флэнегана про детей в хосписе выйдет 8 октября Мистика «Клуб полуночников» Майкла Флэнегана про детей в хосписе выйдет 8 октября 3 Мистика «Клуб полуночников» Майкла Флэнегана про детей в хосписе выйдет 8 октября 2 Мистика «Клуб полуночников» Майкла Флэнегана про детей в хосписе выйдет 8 октября 1

    Сериал выйдет на Netflix 8 октября.

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