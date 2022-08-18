«Клуб полуночников» Майкла Флэнегана про детей в хосписе выйдет 8 октября

В сети наконец-то появились первые кадры нового сериала «Клуб полуночников» от мастера ужасов Майкла Флэнегана («Призраки дома на холме», «Полуночная месса»).

Шоу — экранизация одноимённого романа Кристофера Пайка — расскажет о группе молодых пациентов, которые доживают свои дни в домашнем хосписе Роттердама. Каждую ночь ребята встречаются в полночь, чтобы рассказывать друг другу страшные истории. В одну из ночей они заключают договор — тот, кого первым унесёт болезнь, постарается связаться с остальными. И как только один из Клуба полуночников умирает, в хосписе начинаются странные происшествия.

Сериал выйдет на Netflix 8 октября.