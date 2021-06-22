Компания Стивена Спилберга заключила контракт с Netflix на производство фильмов

Несколько лет назад легендарный Стивен Спилберг выступил с небольшой речью, в которой чётко разграничивал кинотеатральный опыт и опыт фильмов на стримингах. Режиссёр хотел отметить, что картины Netflix, минующие обычный прокат, не должны выдвигаться на «Оскар», лишь на «Эмми», поскольку это всё-таки телевидение.

Весной 2019-го постановщик внезапно выступил на презентации Apple, где вполне себе представил сериал «Удивительные истории» для сервиса. А теперь, спустя ещё пару лет и мировую пандемию, Спилберг и его компания Amblin Partners неожиданно заключают сделку с Netflix на несколько лет, в рамках которой они должны снимать для сервиса фильмы.

Режиссёр будет работать и для Universal Pictures, с которой у него нынешний контракт, и с Netflix. Ожидается, что Amblin будет создавать для сервиса несколько фильмов в год — учитывая амбициозные планы выпускать по фильму в неделю.

Ранее Netflix уже сотрудничал с Amblin — они выпустили «Суд над чикагской семёркой», которую выдвинули на шесть номинаций «Оскара». А ещё в работе находится картина Брэдли Купера «Маэстро».