Криса Авеллона обвинили в домогательствах. Techland уже разорвала с ним контракт

20 июня девушка Карисса рассказала в твиттере о непотребном поведении сценариста Dying Light 2 и Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Криса Авеллона по отношению к ней и другим женщинам из игровой индустрии

На одном из мероприятий разработчик сильно напоил девушку, после чего, по всей видимости, склонял ее к сексу. Тем не менее она ему отказала — из-за месячных.

По ее словам, она также неоднократно видела, как Крис уходил с более молодыми девушками. Что касается Кариссы, то с ней Авеллон после того случая был учтивым. Однажды он даже проводил ее до станции метро, когда она вновь была пьяной.

Карисса подчеркнула, что ее подруга год терпела с его стороны эмоциональное насилие — до тех пор, пока не бросила сценариста. Проблема также заключалась в том, что зачастую он сильно напивался.

Например, был случай, когда его пришлось искать на улицах, поскольку в таком состоянии с ним могло что-нибудь случиться.

Вскоре после этого в комментариях появилась другая разработчица, которая рассказала, что Крис неоднократно трогал ее без разрешения, в том числе за ягодицы, а также предлагал уединиться.

Кроме того, в сети появился скриншот переписки с еще одной девушкой, на которой сценарист предлагает оральные ласки. Справедливости ради, после этого он принес извинения.

Авеллон почти сразу извинился в твиттере перед девушкой, которая ретвитнула к себе на страницу тред Кариссы.

Вместе с этим Крис отказался от поддержки фанатов, неожиданно заявив, что он уже почти в могиле. Как оказалось позже, он имел в виду свой возраст.

Кариссе он тоже принес извинения. По его словам, до этого момента он думал, что между ними все закончилось хорошо.

На фоне этих событий журналисты Gamasutra связались с Hardsuit Labs, которая работает над Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. В студии заявили, что Крис занимался сценарием на раннем этапе производства. Сейчас в игре от его наработок ничего не осталось.

А Techland, ответственная за Dying Light 2, объявила, что прекращает сотрудничество с Авеллоном. Как следует из заявления компании, решение было принято вместе с разработчиком. Студия подчеркнула, что не потерпит подобного поведения.

Here's the statement regarding our cooperation with Chris Avellone: pic.twitter.com/ozLXZdVPZw

— Techland (@TechlandGames) June 22, 2020