Криса Авеллона обвинили в домогательствах. Techland уже разорвала с ним контракт

20 июня девушка Карисса рассказала в твиттере о непотребном поведении сценариста Dying Light 2 и Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Криса Авеллона по отношению к ней и другим женщинам из игровой индустрии

На одном из мероприятий разработчик сильно напоил девушку, после чего, по всей видимости, склонял ее к сексу. Тем не менее она ему отказала — из-за месячных.

По ее словам, она также неоднократно видела, как Крис уходил с более молодыми девушками. Что касается Кариссы, то с ней Авеллон после того случая был учтивым. Однажды он даже проводил ее до станции метро, когда она вновь была пьяной.

Карисса подчеркнула, что ее подруга год терпела с его стороны эмоциональное насилие — до тех пор, пока не бросила сценариста. Проблема также заключалась в том, что зачастую он сильно напивался.

Например, был случай, когда его пришлось искать на улицах, поскольку в таком состоянии с ним могло что-нибудь случиться.

После этого его поведение не стало лучше. Возможно, даже стало хуже. Потребовались годы, чтобы работодатель его наконец уволил, хотя я не помню точную причину, по которой это произошло. Он переходил в другие студии, другие проекты. Заключал новые контракты. До тех пор, пока его не перестали приглашать по собственному желанию.

Вскоре после этого в комментариях появилась другая разработчица, которая рассказала, что Крис неоднократно трогал ее без разрешения, в том числе за ягодицы, а также предлагал уединиться.

Кроме того, в сети появился скриншот переписки с еще одной девушкой, на которой сценарист предлагает оральные ласки. Справедливости ради, после этого он принес извинения.

Авеллон почти сразу извинился в твиттере перед девушкой, которая ретвитнула к себе на страницу тред Кариссы.

Мне жаль, как все сложилось. Ты мне была небезразлична. <…> Если честно, мне нечего сказать. Я должен был быть лучше, но тогда меня это мало волновало. Мы продолжали видеться друг с другом годами. И я не сожалею об этом.

Вместе с этим Крис отказался от поддержки фанатов, неожиданно заявив, что он уже почти в могиле. Как оказалось позже, он имел в виду свой возраст.

Вы проявляете слишком много заботы о том, от кого стоило бы отвернуться. Это дает мне надежду на человечество. Но лучше вам меня бросить.

Кариссе он тоже принес извинения. По его словам, до этого момента он думал, что между ними все закончилось хорошо.

Может, поговорим? Я никогда не хотел причинить вред тебе или Джеки. И я думал, что между нами все закончилось нормально. Если я уже не могу для вас ничего сделать, чтобы извиниться, то я пойму.

На фоне этих событий журналисты Gamasutra связались с Hardsuit Labs, которая работает над Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. В студии заявили, что Крис занимался сценарием на раннем этапе производства. Сейчас в игре от его наработок ничего не осталось.

А Techland, ответственная за Dying Light 2, объявила, что прекращает сотрудничество с Авеллоном. Как следует из заявления компании, решение было принято вместе с разработчиком. Студия подчеркнула, что не потерпит подобного поведения.