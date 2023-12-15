Критики разнесли «Мятежную Луну» Зака Снайдера

Сегодня появились рецензии на первую часть «Мятежной Луны» Зака Снайдера с подзаголовком «Дитя огня».
Критики остались крайне недовольны фильмом, в котором, судя по всему, ничего не работает. По их словам, это неудачная смесь элементов, которые зрители уже видели в других картинах.
На сайте Metacritic у ленты сейчас всего 33 баллов из 100 возможных. И рейтинг фильма продолжает падать ниже.
Премьера состоится 22 декабря на Netflix.
Variety:
«Мятежная Луна» — смотрибельный фильм. Но в нем столько всего ненужного, что его можно порекомендовать только ярым фанатам Снайдера.
Screen Rant:
«Мятежная Луна» Снайдера полна невероятных идей, которым не хватает захватывающих персонажей и прочного сюжета, чтобы их поддерживать.
The Daily Beast:
Это неудачная попытка создать новый Снайдерверс. Это подделка, приправленная стилистическим почерком режиссера.
IGN:
Несмотря на великолепный актерский состав, космическая опера Зака Снайдера разочаровывает лоскутным сценарием, посредственными последовательностями действий и поверхностной историей, которая не оправдывает обещаний.
Slashfilm:
«Мятежная Луна» напоминает сборную солянку из мифологии и эпических историй, которые мы уже видели много раз и в лучшем виде.
The Telegraph:
Первая часть напоминает скорее небрежную зарисовку, нежели фильм. Это серия насыщенных картин, которые звучат интересно по отдельности, но становятся ошеломляюще скучными, если собрать их вместе.
IndieWire:
Трудно проявить даже толику любопытства, не говоря уже о волнении, к любым будущим итерациям этой франшизы. Это микс уже знакомых вам вещей, который вы бы не хотели больше никогда видеть.
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