Larian не будет делать Baldur’s Gate 4 и DLC для третьей части

Глава Larian Свен Винке рассказал, что студия пока не планирует возвращаться ко вселенной Dungeons & Dragons.

Так что сиквела Baldur’s Gate 3 не будет. И дополнений к третьей части тоже. Что интересно, компания даже начинала работать над DLC, но в конечном итоге отказалась от него.

По словам Винке, дополнение решили отменить, потому что его делали «не от сердца».

Я понимаю, что многие разочаруются, потому что они влюбились в нашу игру. Но если у истории есть начала, середина и конец, то ей не нужно большего.

Но разработчики пока будут выпускать обновления для BG3 — с поддержкой модов, некоторыми дополнительными синематиками и не только.