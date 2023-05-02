Midjourney: герои «Гарри Поттера», если бы они были из аниме «ДжоДжо»

Пользователь YouTube под ником I Create a Thing показал с помощью нейросети Midjourney, как бы выглядел «Гарри Поттер», если бы его сняли авторы аниме «ДжоДжо».

Так, на сгенерированных им изображениях можно увидеть Гарри, Рона, Гермиону, Волан-де-Морта, Дамблдора и не только.