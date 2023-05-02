Midjourney: герои «Гарри Поттера», если бы они были из аниме «ДжоДжо»

Пользователь YouTube под ником I Create a Thing показал с помощью нейросети Midjourney, как бы выглядел «Гарри Поттер», если бы его сняли авторы аниме «ДжоДжо».
Так, на сгенерированных им изображениях можно увидеть Гарри, Рона, Гермиону, Волан-де-Морта, Дамблдора и не только.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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Александр Ремизов
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