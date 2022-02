На CrowdRepublic открылся предзаказ двухтомной биографии Лавкрафта от С.Т. Джоши

Издательство fanzon вышло на CrowdRepublic с предзаказом двухтомной биографии Говарда Лавкрафта «Я — Провиденс» от Сунанда Триамбака Джоши (публикуется как «С.Т. Джоши»). Это одна из ведущих фигур в изучении творческого наследия писателя, видный литературный критик и писатель рассказов. Ещё он занимался исследованием творчества других фантастических авторов: лорда Дансени, Рэя Брэдбери, Кларка Эштона Смита и Стивена Кинга.

Первую книгу H. P. Lovecraft: Four Decades of Criticism (1980) Джоши подготовил еще в университете. Дальше последовали сборники редких текстов Лавкрафта, писем, библиографий и периодических изданий. В 1996 году была издана биография H. P. Lovecraft: A Life, которая получила премию имени Брэма Стокера и Британскую премию фэнтези. В 2010 году вышла расширенная и обновленная двухтомная биография Лавкрафта I Am Providence: The Life and Times of H. P. Lovecraft. Именно ее мы выпускаем на русском языке.

В «Книгу 1» войдёт период с 1890-го по 1924-й. В «Книгу 2» — период с 1925-го по 2010-й, то есть в ней Джоши рассказывает и о наследии Лавкрафта в современности.