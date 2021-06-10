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    Новости

    На CrowdRepublic стартовал предзаказ «Пира героев» — официальной кулинарной книги по D&D

    10 июня 2021
    10.06.2021
    359
    0 минут на чтение
    На CrowdRepublic стартовал предзаказ «Пира героев» — официальной кулинарной книги по D&D

    На CrowdRepublic открылся предзаказ кулинарной книги «Пир героев», которая посвящена фэнтезийной тематике.

    Как и одноименное заклинание, «Пир героев» — это не просто роскошная еда, напитки и множество приятных бонусов для вашего персонажа. «Пир героев» — это отличный повод собраться с сопартийцами за столом и дополнить игровой опыт приятной трапезой.

    Книга разделена на несколько глав, в каждой приведены рецепты блюд той или иной расы. Любителям салатов и овощей подойдёт эльфийская кухня, а тем, кто предпочитает сосиски с горчицей — дварфийская. Всего в книге более 80 рецептов, включая и раздел «Эликсиры и эли». Авторы постарались, чтобы с продуктами особых проблем не возникло — вместо мяса ротэ можно взять говядину, а вместо мяса василиска — курицу.

    Над книгой работали создатели книги «Art & Arcana: Визуальная история игры». Когда-то они посчитали, что D&D и кулинария, в общем-то, неплохо сочетаются и решили попробовать себя в таком жанре — учитывая популярность поваренных книг по вымышленным вселенным, это может быть вполне интересно.

    Книга обойдётся в 2290 рублей (ранним пташкам дешевле на 100 рублей). Доставить её обещают в октябре. В рамках предзаказа можно приобрести фартук, прихватки и книги «Визуальная история игры» и «Чудовища и прочие существа».

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