На CrowdRepublic стартовал предзаказ «Пира героев» — официальной кулинарной книги по D&D

На CrowdRepublic открылся предзаказ кулинарной книги «Пир героев», которая посвящена фэнтезийной тематике.

Как и одноименное заклинание, «Пир героев» — это не просто роскошная еда, напитки и множество приятных бонусов для вашего персонажа. «Пир героев» — это отличный повод собраться с сопартийцами за столом и дополнить игровой опыт приятной трапезой.

Книга разделена на несколько глав, в каждой приведены рецепты блюд той или иной расы. Любителям салатов и овощей подойдёт эльфийская кухня, а тем, кто предпочитает сосиски с горчицей — дварфийская. Всего в книге более 80 рецептов, включая и раздел «Эликсиры и эли». Авторы постарались, чтобы с продуктами особых проблем не возникло — вместо мяса ротэ можно взять говядину, а вместо мяса василиска — курицу.

Над книгой работали создатели книги «Art & Arcana: Визуальная история игры». Когда-то они посчитали, что D&D и кулинария, в общем-то, неплохо сочетаются и решили попробовать себя в таком жанре — учитывая популярность поваренных книг по вымышленным вселенным, это может быть вполне интересно.

Книга обойдётся в 2290 рублей (ранним пташкам дешевле на 100 рублей). Доставить её обещают в октябре. В рамках предзаказа можно приобрести фартук, прихватки и книги «Визуальная история игры» и «Чудовища и прочие существа».