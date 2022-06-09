«Не смотри»: трейлер фантастического хоррора «Нет» Джордана Пила

Universal опубликовала трейлер фантастического хоррора «Нет» (Nope) Джордана Пила.
Действие фильма разворачивается в пустынном ущелье в Калифорнии, где местные жители станут свидетелями сверхъестественного зловещего чуда. И связано оно, по всей видимости, с пришельцами. И хотя трёхминутный трейлер показывает противостояние с противником, самих всемогущих инопланетян в кадре нет.
В главных ролях Дэниэл Калуя («Прочь»), Кеке Палмер («Алиса») и Стивен Ян («Минари», «Окча», «Неуязвимый»).
В мировой прокат фильм выйдет 22 июля.
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