Netflix намеренно не называет новые эпизоды «Песочного человека» вторым сезоном

Съемки продолжения «Песочного человека» от Netflix стартуют летом 2023 года, так что сериал вернется на экраны, скорее всего, только в 2024-м.
Более того, новые эпизоды не станут вторым сезоном. Судя по всему, шоу будет чем-то вроде антологии.
Предположительно, это связано с тем, что оригинальные комиксы сильно меняют тон и направление от тома к тому.
Мейсон Александр Парк (Страсть):
Netflix намеренно не называл <новые серии> вторым сезоном. И поэтому я тоже не буду так делать в будущем. Возможно, даже до скончания времен.
Не исключено, что Netflix решит больше экспериментировать с анимацией, как это было в спецэпизоде, вышедшем после старта сериала.
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Редактор
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