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    Новости

    Netflix намеренно не называет новые эпизоды «Песочного человека» вторым сезоном

    25 января 2023
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    25.01.2023
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    0 минут на чтение
    Netflix намеренно не называет новые эпизоды «Песочного человека» вторым сезоном

    Съемки продолжения «Песочного человека» от Netflix стартуют летом 2023 года, так что сериал вернется на экраны, скорее всего, только в 2024-м.

    Более того, новые эпизоды не станут вторым сезоном. Судя по всему, шоу будет чем-то вроде антологии.

    Предположительно, это связано с тем, что оригинальные комиксы сильно меняют тон и направление от тома к тому.

    Мейсон Александр Парк (Страсть):

    Netflix намеренно не называл <новые серии> вторым сезоном. И поэтому я тоже не буду так делать в будущем. Возможно, даже до скончания времен.

    Не исключено, что Netflix решит больше экспериментировать с анимацией, как это было в спецэпизоде, вышедшем после старта сериала.

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