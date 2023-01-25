Netflix намеренно не называет новые эпизоды «Песочного человека» вторым сезоном

Съемки продолжения «Песочного человека» от Netflix стартуют летом 2023 года, так что сериал вернется на экраны, скорее всего, только в 2024-м.

Более того, новые эпизоды не станут вторым сезоном. Судя по всему, шоу будет чем-то вроде антологии.

Предположительно, это связано с тем, что оригинальные комиксы сильно меняют тон и направление от тома к тому.

Мейсон Александр Парк (Страсть):

Netflix намеренно не называл <новые серии> вторым сезоном. И поэтому я тоже не буду так делать в будущем. Возможно, даже до скончания времен.

Не исключено, что Netflix решит больше экспериментировать с анимацией, как это было в спецэпизоде, вышедшем после старта сериала.