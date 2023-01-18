Netflix отменил сериал по роману «Семь смертей Эвелины Хардкасл» спустя два года после анонса

Netflix продолжает череду закрытий. После отменённых сериалов «1899» и мультсериалов «Корпорация „Заговор“» и «Тупик: Парк паранормальных явлений» Netflix отменил производство сериала по фантастическому роману Стюарта Тёртона «Семь смертей Эвелины Хардкасл».
Первоначально адаптация книги стала одним из первых проектов, запущенных в производство, когда должность вице-президента Netflix по контенту в Великобритании заняла Энн Менса. Сериал анонсировали больше двух лет назад, но источники Variety отмечают, что разработку проекта так и не начали.
«Семь смертей…» — головоломный магический детектив в духе «Дня сурка». По сюжету романа на балу убивают девушку по имени Эвелина. И теперь главный герой должен расследовать её убийство — после каждой смерти он «просыпается» в чужом теле, снова и снова. Писать сценарий нанимали Софи Пецаль («Последнее королевство»).
Сериалом должна была заниматься студия House Productions, которая теперь, как отмечает Variety, ищет новых партнёров. Об этом сообщал и автор романа — в уже удалённом твите:
Друзья, я пришёл с плохими новостями. Netflix отказался от планов запустить телевизионную адаптацию «Семи смертей». Печальные новости, но так бывает. Мы ищем теперь для сериала другой дом, но в данный момент основное внимание уделяется тому, чтобы убедиться, что адаптация получится чёртовым бриллиантом!
Читайте также
Что почитать? 5 коротких рецензий на заметные книги осени
Быстрые обзоры на несколько любопытных книг — от головоломного детектива с оригинальной фантастической идеей до последней книги Дианы Уинн Джонс.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Прямое попаданиеРасстрэлять!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.