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    Новые жертвы забастовки сценаристов: «Разделение» и спин-офф «Игры престолов»

    9 мая 2023
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    09.05.2023
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    1 минута на чтение
    Новый жертвы забастовки сценаристов: «Разделение» и спин-офф «Игры престолов»

    Забастовка Гильдии сценаристов Америки, которая началась 2 мая, поставила на паузу ещё несколько проектов.

    Apple отложили производство второго сезона «Разделения». Ранее СМИ писали о сложностях производства нового сезона — конфликте двух шоураннеров, проблемах со сценарием и постоянно растущем бюджете на серии. Забастовка наложилась на уже возникшие трудности. 

    Также HBO приостановил разработку сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой Рыцарь» — нового спин-оффа «Игры престолов». В основе шоу — повесть о Дунке и Эгге по вселенной «Песни льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина. Перерыв в производстве подтвердил сам Мартин в своём блоге, одновременно выразив солидарность с Гильдией сценаристов.

    Пикеты стоят перед каждой студией и павильоном в Лос-Анджелесе, а также во многих других городах. Привыкайте к ним. Я думаю, что они будут там ещё очень долго.

    Сейчас я не в Лос-Анджелесе, поэтому не могу присоединиться к протесту, как в 1988 году, но я хочу заявить о своей полной и безоговорочной поддержке моей гильдии.

    Как долго продлится забастовка? […] Я застал несколько таких протестов с тех пор, как начал писать для телевидения и кино в 1986 году. Забастовка 1988-го, первая, в которой я участвовал, длилась 22 недели и была самой долгой в истории Голливуда. Крайняя забастовка 2007-2008 годов шла 100 дней. Нынешняя может продлиться и ещё больше. В этот раз затрагиваются более важные проблемы, и я ещё не видел Гильдию более сплочённой.

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     Алексей Ионов |  08.05.2023 |  0

    Вспоминаем, как сериалы и фильмы пострадали в прошлый раз.

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