Новые жертвы забастовки сценаристов: «Разделение» и спин-офф «Игры престолов»

Забастовка Гильдии сценаристов Америки, которая началась 2 мая, поставила на паузу ещё несколько проектов.

Apple отложили производство второго сезона «Разделения». Ранее СМИ писали о сложностях производства нового сезона — конфликте двух шоураннеров, проблемах со сценарием и постоянно растущем бюджете на серии. Забастовка наложилась на уже возникшие трудности.

Также HBO приостановил разработку сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой Рыцарь» — нового спин-оффа «Игры престолов». В основе шоу — повесть о Дунке и Эгге по вселенной «Песни льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина. Перерыв в производстве подтвердил сам Мартин в своём блоге, одновременно выразив солидарность с Гильдией сценаристов.