Забастовка сценаристов — 2023: что происходит и как это повлияет на фантастику

2 мая началась седьмая в истории забастовка Гильдии сценаристов Америки. «Мир фантастики» разбирается в причинах и требованиях забастовки, вспоминает, как проходили предыдущие стачки и какое влияние они оказали на индустрию.

Что произошло

1 мая истекло соглашение между Гильдией сценаристов Америки и Альянсом продюсеров кинофильмов и телевизионных продуктов (AMPTP). Соглашение регулирует порядок отчисления денежных средств от киностудий авторам сценариев. Договор заключается каждые три года. В случае, если к моменту, когда истекает срок предыдущего соглашения, стороны не могут договориться об условиях нового, руководство Гильдии объявляет забастовку.

Гильдия сценаристов Америки — это мощнейший профсоюз, представляющий интересы 15 000 сценаристов кино и телевидения. 17 апреля 98% членов Гильдии поддержали идею забастовки.

У забастовки Гильдии сценаристов есть чётко прописанные правила:

На протяжении всего срока забастовки все члены Гильдии не имеют права работать над сценариями (писать в стол можно), предлагать свои услуги, заключать или даже обсуждать потенциальные сделки. Все разосланные спек-сценарии (сценарии, написанные не по заказу) должны быть возвращены или удалены.

Все члены Гильдии обязаны участвовать в забастовке, выходить на пикеты и выкрикивать требования.

Все члены Гильдии обязаны информировать руководство профсоюза о любых случаях нарушения забастовки.

Всем штрейкбрехерам светят денежные штрафы, цензура или исключение из Гильдии.

Гильдия не может запретить тем, кто в ней не состоит, продолжать работу над сценариями, но такие люди получат пожизненный бан на членство в профсоюзе. Членам Гильдии, которые параллельно выступают в должностях режиссёров, продюсеров или актёров, запрещена именно сценарная работа.

Забастовка, по всей видимости, будет долгой — дата следующего этапа переговоров пока даже не определена.

Почему бастуют сценаристы

Хотя количество сериалов, выпускаемых в США ежегодно, выросло до 500, перенос акцентов на стриминг, сокращение числа эпизодов в сезоне и другие изменения сильно уменьшили доходы сценаристов.

В New Yorker, например, вышла печальная история о том, как Алекс О’Киф, один из сценаристов прошлогоднего хита «Медведь», отправился на вручение премии «Эмми» с отрицательным балансом на карте и взятой напрокат бабочкой.

Основные детали разногласий между Гильдией и Альянсом приведены в этом документе. Вот что требуют члены профсоюза.

Увеличение минимальных выплат.

Изменение порядка выплат: 50% авансом, оставшиеся 50% выплачиваются поровну каждую неделю всё время работы над сценарием. Так делают в случае, если сценаристу платят меньше 250% от минимальной ставки. Фильмы для стримингов с бюджетом выше 12 миллионов долларов должны оплачиваться как кинотеатральные релизы. Минимальный размер сценарной комнаты. Минимум шесть сценаристов, пока сериал не получил зелёный свет. Если был заказан целый сезон: то шесть сценаристов на первые шесть эпизодов плюс один дополнительный сценарист на два каждых последующих эпизода (максимум —12 человек).



Минимальные сроки работы. Минимум 10 недель до того, как сериал получил зелёный свет. После заказа сезона — из расчёта минимум три недели на эпизод.

Минимум 10 недель до того, как сериал получил зелёный свет. После заказа сезона — из расчёта минимум три недели на эпизод. Если авторов нанимают для работы над сезоном до того, как он получил зелёный свет, им полагается бонус 25% .

. Увеличение гонорара в зависимости от количества просмотров.

в зависимости от количества просмотров. Обязательное присутствие сценаристов на съёмочной площадке — это не только позволяет на ходу исправлять любые неработающие сцены и диалоги, но и даёт авторам опыт, необходимый для роста до шоураннеров.

— это не только позволяет на ходу исправлять любые неработающие сцены и диалоги, но и даёт авторам опыт, необходимый для роста до шоураннеров. Ограничение использования искусственного интеллекта. ИИ не может писать или переписывать литературный материал, его нельзя использовать в качестве источника материала.

Ещё один пункт недовольства сценаристов — распространившаяся в Голливуде практика создания мини-сценарных комнат. Суть её сводится к тому, что, получив сценарий пилотного эпизода, руководство каналов иногда не может сразу определиться, одобрять проект или нет, и хочет посмотреть, в каком направлении он будет развиваться. Для этого в нагрузку к шоураннерам нанимают пару-тройку сценаристов. Условия работы в таких комнатах крайне тяжёлые, сроки сжатые, гонорары минимальные, а оплата поступает только после одобрения проекта (а в некоторых случаях этого и вовсе не происходит).

На что повлияет забастовка

Уже остановилось производство ТВ-передач, сценарии которых пишутся под каждый выпуск, например Шоу Джимми Фэллона или Saturday Night Live. Такие программы или уйдут в отпуск на всё время забастовки, или будут строиться на чистой импровизации.

ТВ-передач, сценарии которых пишутся под каждый выпуск, например Шоу Джимми Фэллона или Saturday Night Live. Такие программы или уйдут в отпуск на всё время забастовки, или будут строиться на чистой импровизации. Уже приостановлена работа над пятым сезоном «Очень странных дел», шестым сезоном «Кобры Кая», третьим сезоном «Шершней» и третьим сезоном «Хитростей». Оставшиеся съёмки второго сезона «Колец власти» пройдут без участия шоураннеров, а съёмки многострадального «Блэйда» перенесены (опять).

над пятым сезоном «Очень странных дел», шестым сезоном «Кобры Кая», третьим сезоном «Шершней» и третьим сезоном «Хитростей». Оставшиеся съёмки второго сезона «Колец власти» пройдут без участия шоураннеров, а съёмки многострадального «Блэйда» перенесены (опять). Если забастовка продлится дольше месяца, начнут страдать сериалы, премьеры которых намечены на осень, — у них могут сдвинуться даты релиза или сократиться количество эпизодов.

начнут страдать сериалы, премьеры которых намечены на осень, — у них могут сдвинуться даты релиза или сократиться количество эпизодов. Если забастовка продлится дольше трёх месяцев, студии начнут переносить премьеры новинок второй половины 2023-го на следующий год и переносить проекты с релизом в следующем году — многие из них как раз находятся на стадии написания сценария. Стремясь сократить издержки, студии могут перенести, заморозить или вовсе отменить работу над нишевыми, рискованными или дорогостоящими проектами.

студии начнут переносить премьеры новинок второй половины 2023-го на следующий год и переносить проекты с релизом в следующем году — многие из них как раз находятся на стадии написания сценария. Стремясь сократить издержки, студии могут перенести, заморозить или вовсе отменить работу над нишевыми, рискованными или дорогостоящими проектами. Если забастовка не прекратится до 30 июня, к ней может присоединиться SAG-AFTRA (Гильдия актёров — Американская федерация теле- и радиоартистов). Это профсоюз, представляющий интересы 160 000 актёров, журналистов и радиоведущих. Члены профсоюза уже выразили свою поддержку протестующим.

Чем всё закончилось в прошлый раз

За свою вековую историю Гильдия сценаристов бастовала шесть раз, нынешний — седьмой. Ещё один раз, в 2017 году, стачки удалось избежать. Самая короткая забастовка приключилась в 1985 году — она длилась всего две недели. Самая длинная — в 1988 году, она закончилась через 22 недели.

Предыдущая забастовка началась в ноябре 2007 года и продлилась 100 дней. Она прямо или косвенно повлияла на сотни шоу, фильмов и сериалов, тысячи человек лишились заработка. По данным Института Милкена, она обошлась экономике Лос-Анджелеса в 2 миллиарда долларов.

Как прошлая забастовка повлияла на отрасль

У многих телесериалов вышли укороченные сезоны, например, у Героев» вышло всего 11 эпизодов, у Доктора Хауса» — 14, у «Сверхъестественного» и «Остаться в живых» — 16, у «Теории большого взрыва» — 17. Кому-то сокращение числа эпизодов и пауза в работе пошли только на пользу — так, канал CBS многочисленными повторами первых серий «Теории большого взрыва» набрал сериалу аудиторию, а создатель «Во все тяжкие» Винс Гиллиган переосмыслил дальнейшее развитие сериала. А вот «Героям» забастовка разрушила всю структуру второго сезона — от этого удара шоу так и не оправилось.

Каналы воспользовались забастовкой, чтобы отменить или по-тихому прикрыть сериалы с низкими рейтингами, например «Бионическую женщину» или «4400».

В кино забастовка напрямую повлияла на следующие проекты:

Warner Bros. отменила запланированный фильм Джорджа Миллера «Лига справедливости» с Адамом Броди в роли Флэша и Арми Хаммером в роли Бэтмена.

с Адамом Броди в роли Флэша и Арми Хаммером в роли Бэтмена. «Квант милосердия». Сценарист Пол Хаггис прислал драфт сценария за несколько часов до начала забастовки. Сценарий больше напоминал расширенный синопсис, финал не работал, но сделать с этим что-либо было нельзя. Режиссёру Марку Форстеру и исполнителю главной роли Дэниелу Крейгу пришлось дорабатывать материал самостоятельно. «Мы оказались в полной заднице, — вспоминал позже Крейг. — Я сам пытался переписывать сцены, и поверьте мне, я — не сценарист».

Сценарист Пол Хаггис прислал драфт сценария за несколько часов до начала забастовки. Сценарий больше напоминал расширенный синопсис, финал не работал, но сделать с этим что-либо было нельзя. Режиссёру Марку Форстеру и исполнителю главной роли Дэниелу Крейгу пришлось дорабатывать материал самостоятельно. «Мы оказались в полной заднице, — вспоминал позже Крейг. — Я сам пытался переписывать сцены, и поверьте мне, я — не сценарист». «Трансформеры: Месть падших». Когда началась забастовка, Алекс Курцман и Роберто Орси оставили после себя скорее намётки сценария, чем готовый текст. Превращать их в осмысленную историю пришлось Майклу Бэю. «Это был отстой, — признает режиссёр. — Ужасно снимать фильм в условиях, когда тебе нужно сочинить историю за три недели». Впрочем, это не помешало картине заработать в прокате почти миллиард долларов.

«Люди Икс: Начало. Росомаха» . Студия так спешила запустить фильм в работу до забастовки, что съёмки начались без готового сценария. Их специально затянули, чтобы можно было переснять сцены, переписанные после окончания забастовки.

. Студия так спешила запустить фильм в работу до забастовки, что съёмки начались без готового сценария. Их специально затянули, чтобы можно было переснять сцены, переписанные после окончания забастовки. «Бросок кобры» . Стюарт Битти писал сценарий в жуткой спешке, чтобы успеть к началу забастовки.

. Стюарт Битти писал сценарий в жуткой спешке, чтобы успеть к началу забастовки. «Терминатор: Да придёт спаситель» . Сценарий тоже дописывали в жуткой спешке. Когда забастовка закончилась, МакДжи настоял на его переделке. Джонатан Нолан справился с ней в короткие сроки, но фильму это не сильно помогло.

. Сценарий тоже дописывали в жуткой спешке. Когда забастовка закончилась, МакДжи настоял на его переделке. Джонатан Нолан справился с ней в короткие сроки, но фильму это не сильно помогло. «Ангелы и демоны». Премьеру перенесли на полгода, чтобы дать сценаристам возможность отполировать сценарий после окончания забастовки.

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Пока неизвестно, как долго продлится нынешняя забастовка. Если она затянется, «Блэйд» и «Очень странные дела» станут лишь первыми в длинной веренице проектов, на которые она повлияет. А если к забастовке присоединятся ещё и актёры, на индустрию это может повлиять даже сильнее, чем в 2007 году.