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    Кино
    #анализ #киноиндустрия #сценарий

    Забастовка сценаристов — 2023: что происходит и как это повлияет на фантастику

    8 мая 2023
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    08.05.2023
    7936
    6 минут на чтение
    #анализ #киноиндустрия #сценарий

    2 мая началась седьмая в истории забастовка Гильдии сценаристов Америки. «Мир фантастики» разбирается в причинах и требованиях забастовки, вспоминает, как проходили предыдущие стачки и какое влияние они оказали на индустрию.

    Что произошло

    1 мая истекло соглашение между Гильдией сценаристов Америки и Альянсом продюсеров кинофильмов и телевизионных продуктов (AMPTP). Соглашение регулирует порядок отчисления денежных средств от киностудий авторам сценариев. Договор заключается каждые три года. В случае, если к моменту, когда истекает срок предыдущего соглашения, стороны не могут договориться об условиях нового, руководство Гильдии объявляет забастовку.

    Гильдия сценаристов Америки — это мощнейший профсоюз, представляющий интересы 15 000 сценаристов кино и телевидения. 17 апреля 98% членов Гильдии поддержали идею забастовки.

    Забастовка сценаристов — 2023: что происходит и как это повлияет на фантастику 2

    Забастовка в 2007 году, фото Replysixty (общественное достояние)

    У забастовки Гильдии сценаристов есть чётко прописанные правила:

    • На протяжении всего срока забастовки все члены Гильдии не имеют права работать над сценариями (писать в стол можно), предлагать свои услуги, заключать или даже обсуждать потенциальные сделки. Все разосланные спек-сценарии (сценарии, написанные не по заказу) должны быть возвращены или удалены.
    • Все члены Гильдии обязаны участвовать в забастовке, выходить на пикеты и выкрикивать требования.
    • Все члены Гильдии обязаны информировать руководство профсоюза о любых случаях нарушения забастовки.
    • Всем штрейкбрехерам светят денежные штрафы, цензура или исключение из Гильдии.
    • Гильдия не может запретить тем, кто в ней не состоит, продолжать работу над сценариями, но такие люди получат пожизненный бан на членство в профсоюзе. Членам Гильдии, которые параллельно выступают в должностях режиссёров, продюсеров или актёров, запрещена именно сценарная работа.

    Забастовка, по всей видимости, будет долгой — дата следующего этапа переговоров пока даже не определена.

    Почему бастуют сценаристы

    Хотя количество сериалов, выпускаемых в США ежегодно, выросло до 500, перенос акцентов на стриминг, сокращение числа эпизодов в сезоне и другие изменения сильно уменьшили доходы сценаристов.

    В New Yorker, например, вышла печальная история о том, как Алекс О’Киф, один из сценаристов прошлогоднего хита «Медведь», отправился на вручение премии «Эмми» с отрицательным балансом на карте и взятой напрокат бабочкой.

    Основные детали разногласий между Гильдией и Альянсом приведены в этом документе. Вот что требуют члены профсоюза.

    • Увеличение минимальных выплат.
      • Изменение порядка выплат: 50% авансом, оставшиеся 50% выплачиваются поровну каждую неделю всё время работы над сценарием. Так делают в случае, если сценаристу платят меньше 250% от минимальной ставки.
      • Фильмы для стримингов с бюджетом выше 12 миллионов долларов должны оплачиваться как кинотеатральные релизы.
      • Минимальный размер сценарной комнаты. Минимум шесть сценаристов, пока сериал не получил зелёный свет. Если был заказан целый сезон: то шесть сценаристов на первые шесть эпизодов плюс один дополнительный сценарист на два каждых последующих эпизода (максимум —12 человек).
    Забастовка сценаристов — 2023: что происходит и как это повлияет на фантастику

    «ИИ не учтёт ваши дурацкие правки!» (фото: Дэвид Джеймс Генри, CC BY-SA 4.0)

    • Минимальные сроки работы. Минимум 10 недель до того, как сериал получил зелёный свет. После заказа сезона — из расчёта минимум три недели на эпизод.
    • Если авторов нанимают для работы над сезоном до того, как он получил зелёный свет, им полагается бонус 25%.
    • Увеличение гонорара в зависимости от количества просмотров.
    • Обязательное присутствие сценаристов на съёмочной площадке — это не только позволяет на ходу исправлять любые неработающие сцены и диалоги, но и даёт авторам опыт, необходимый для роста до шоураннеров.
    • Ограничение использования искусственного интеллекта. ИИ не может писать или переписывать литературный материал, его нельзя использовать в качестве источника материала.

    Ещё один пункт недовольства сценаристов — распространившаяся в Голливуде практика создания мини-сценарных комнат. Суть её сводится к тому, что, получив сценарий пилотного эпизода, руководство каналов иногда не может сразу определиться, одобрять проект или нет, и хочет посмотреть, в каком направлении он будет развиваться. Для этого в нагрузку к шоураннерам нанимают пару-тройку сценаристов. Условия работы в таких комнатах крайне тяжёлые, сроки сжатые, гонорары минимальные, а оплата поступает только после одобрения проекта (а в некоторых случаях этого и вовсе не происходит).

    На что повлияет забастовка

    Забастовка сценаристов — 2023: что происходит и как это повлияет на фантастику 5

    © Marvel Studios

    • Уже остановилось производство ТВ-передач, сценарии которых пишутся под каждый выпуск, например Шоу Джимми Фэллона или Saturday Night Live. Такие программы или уйдут в отпуск на всё время забастовки, или будут строиться на чистой импровизации.
    • Уже приостановлена работа над пятым сезоном «Очень странных дел», шестым сезоном «Кобры Кая», третьим сезоном «Шершней» и третьим сезоном «Хитростей». Оставшиеся съёмки второго сезона «Колец власти» пройдут без участия шоураннеров, а съёмки многострадального «Блэйда» перенесены (опять).
    • Если забастовка продлится дольше месяца, начнут страдать сериалы, премьеры которых намечены на осень, — у них могут сдвинуться даты релиза или сократиться количество эпизодов.
    • Если забастовка продлится дольше трёх месяцев, студии начнут переносить премьеры новинок второй половины 2023-го на следующий год и переносить проекты с релизом в следующем году — многие из них как раз находятся на стадии написания сценария. Стремясь сократить издержки, студии могут перенести, заморозить или вовсе отменить работу над нишевыми, рискованными или дорогостоящими проектами.
    • Если забастовка не прекратится до 30 июня, к ней может присоединиться SAG-AFTRA (Гильдия актёров — Американская федерация теле- и радиоартистов). Это профсоюз, представляющий интересы 160 000 актёров, журналистов и радиоведущих. Члены профсоюза уже выразили свою поддержку протестующим.

     

    Чем всё закончилось в прошлый раз

    Забастовка сценаристов — 2023: что происходит и как это повлияет на фантастику 1

    Забастовка в 2007 году, фото Jengod (CC BY-SA 4.0)

    За свою вековую историю Гильдия сценаристов бастовала шесть раз, нынешний — седьмой. Ещё один раз, в 2017 году, стачки удалось избежать. Самая короткая забастовка приключилась в 1985 году — она длилась всего две недели. Самая длинная — в 1988 году, она закончилась через 22 недели.

    Предыдущая забастовка началась в ноябре 2007 года и продлилась 100 дней. Она прямо или косвенно повлияла на сотни шоу, фильмов и сериалов, тысячи человек лишились заработка. По данным Института Милкена, она обошлась экономике Лос-Анджелеса в 2 миллиарда долларов.

    Как прошлая забастовка повлияла на отрасль

    У многих телесериалов вышли укороченные сезоны, например, у Героев» вышло всего 11 эпизодов, у Доктора Хауса» — 14, у «Сверхъестественного» и «Остаться в живых» — 16, у «Теории большого взрыва» — 17. Кому-то сокращение числа эпизодов и пауза в работе пошли только на пользу — так, канал CBS многочисленными повторами первых серий «Теории большого взрыва» набрал сериалу аудиторию, а создатель «Во все тяжкие» Винс Гиллиган переосмыслил дальнейшее развитие сериала. А вот «Героям» забастовка разрушила всю структуру второго сезона — от этого удара шоу так и не оправилось.

    Каналы воспользовались забастовкой, чтобы отменить или по-тихому прикрыть сериалы с низкими рейтингами, например «Бионическую женщину» или «4400».

    В кино забастовка напрямую повлияла на следующие проекты:

    • Warner Bros. отменила запланированный фильм Джорджа Миллера «Лига справедливости» с Адамом Броди в роли Флэша и Арми Хаммером в роли Бэтмена.
    • «Квант милосердия». Сценарист Пол Хаггис прислал драфт сценария за несколько часов до начала забастовки. Сценарий больше напоминал расширенный синопсис, финал не работал, но сделать с этим что-либо было нельзя. Режиссёру Марку Форстеру и исполнителю главной роли Дэниелу Крейгу пришлось дорабатывать материал самостоятельно. «Мы оказались в полной заднице, — вспоминал позже Крейг. — Я сам пытался переписывать сцены, и поверьте мне, я — не сценарист».
    • «Трансформеры: Месть падших». Когда началась забастовка, Алекс Курцман и Роберто Орси оставили после себя скорее намётки сценария, чем готовый текст. Превращать их в осмысленную историю пришлось Майклу Бэю. «Это был отстой, — признает режиссёр. — Ужасно снимать фильм в условиях, когда тебе нужно сочинить историю за три недели». Впрочем, это не помешало картине заработать в прокате почти миллиард долларов.
    Забастовка сценаристов — 2023: что происходит и как это повлияет на фантастику 4

    «Росомаха: Начало», © 20th Century Studio

    • «Люди Икс: Начало. Росомаха». Студия так спешила запустить фильм в работу до забастовки, что съёмки начались без готового сценария. Их специально затянули, чтобы можно было переснять сцены, переписанные после окончания забастовки.
    • «Бросок кобры». Стюарт Битти писал сценарий в жуткой спешке, чтобы успеть к началу забастовки.
    • «Терминатор: Да придёт спаситель». Сценарий тоже дописывали в жуткой спешке. Когда забастовка закончилась, МакДжи настоял на его переделке. Джонатан Нолан справился с ней в короткие сроки, но фильму это не сильно помогло.
    • «Ангелы и демоны». Премьеру перенесли на полгода, чтобы дать сценаристам возможность отполировать сценарий после окончания забастовки.

    * * *

    Пока неизвестно, как долго продлится нынешняя забастовка. Если она затянется, «Блэйд» и «Очень странные дела» станут лишь первыми в длинной веренице проектов, на которые она повлияет. А если к забастовке присоединятся ещё и актёры, на индустрию это может повлиять даже сильнее, чем в 2007 году.

    Забастовка сценаристов — 2023: что происходит и как это повлияет на фантастику 3

    Плакаты забастовки в 2007 году, фото Andy from Los Angeles, US (CC BY 2.0)

     

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    Автор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.
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