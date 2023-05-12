    3
    Новости

    Работу над вторым сезоном The Last of Us остановили из-за забастовки сценаристов

    12 мая 2023
    Avatar photo
    12.05.2023
    353
    0 минут на чтение
    Работу над вторым сезоном The Last of Us остановили из-за забастовки сценаристов

    Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщило, что производство второго сезона The Last of Us от HBO было приостановлено на фоне забастовки американских сценаристов.

    Шоураннер Крэйг Мазин и сценарист Нил Дракманн сейчас никак не работают над продолжением сериала.

    При этом подготовка к производству шла вплоть до этой недели. Из-за отсутствия сценария команда хотела использовать при кастинге реплики из самой игры.

    Съемки должны были начаться в 2024 году в Ванкувере, но теперь их могут отложить на неопределенный срок.

    Читайте также

    Съемки финала сериала «Очень странные дела» отложили из-за забастовки сценаристов в США

    Съёмки финала «Очень странных дел» приостановлены из-за забастовки сценаристов в США

     Лиза Худайбердиева |  07.05.2023 |  0

    Похоже, заключительный сезон сериала придётся подождать — теперь он может выйти даже позже 2024 года.

    Забастовка сценаристов — 2023: что происходит и как это повлияет на фантастику 2

    Забастовка сценаристов — 2023: что происходит и как это повлияет на фантастику

     Алексей Ионов |  08.05.2023 |  174

    Вспоминаем, как сериалы и фильмы пострадали в прошлый раз.

    Новый жертвы забастовки сценаристов: «Разделение» и спин-офф «Игры престолов»

    Новые жертвы забастовки сценаристов: «Разделение» и спин-офф «Игры престолов»

     Лиза Худайбердиева |  09.05.2023 |  1947

    Джордж Мартин поддержал Гильдию сценаристов.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    «Восстание зловещих мертвецов»: достойное продолжение?
    0
    644
    «Восстание зловещих мертвецов»: достойное продолжение?

    Фильм Ли Кронина сохраняет и местами переосмысливает традиционные элементы серии, хоть сам и неохотно стремится к смелым экспериментам.

    Вспоминаем и хвалим The Elder Scrolls IV: Oblivion в 79-м выпуске подкаста
    0
    19054
    Вспоминаем и хвалим The Elder Scrolls IV: Oblivion в 79-м выпуске подкаста

    Наливайте бокальчик вина братьев Сурили — и приятного прослушивания!

    Журнал «Мир фантастики»: все номера 9
    0
    21437
    Мир фантастики №234 (май 2023)

    Выжившие и величайшие во всех проявлениях.

    «Единорог: Вечные воины» Тартаковского: прекрасное разочарование
    0
    48381
    «Единорог: Вечные воины» Тартаковского: прекрасное разочарование

    Первый проект Тартаковского, в котором нет ни интересного мира, ни запоминающихся персонажей.

    Видеоотчёт с игрокэмпа: два дня настолок
    0
    118514
    Видеоотчёт с игрокэмпа: два дня настолок

    Поговорили с представителями издательства и с приехавшими гостями.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2022 2
    0
    61256
    Кэтрин Эддисон «Свидетель Мёртвых». Размеренное чтение для успокоения души

    Детективное фэнтези с упором на повседневные будни.

    «Звёздные войны: Видения», 2 сезон. Лучшие серии
    0
    113197
    «Звёздные войны: Видения», 2 сезон. Лучшие серии

    Какими получились короткометражные мультфильмы от знаменитых анимационных студий вроде Aardman, Cartoon Saloon и Mir?

    «Стражи Галактики. Часть 3». Последний салют космическим неудачникам Marvel 7
    0
    164088
    «Стражи Галактики. Часть 3». Последний салют космическим неудачникам Marvel

    Самая недотёпистая команда супергероев уходит на покой — с песнями, танцами и парой оторванных голов.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить