Работу над вторым сезоном The Last of Us остановили из-за забастовки сценаристов

Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщило, что производство второго сезона The Last of Us от HBO было приостановлено на фоне забастовки американских сценаристов.
Шоураннер Крэйг Мазин и сценарист Нил Дракманн сейчас никак не работают над продолжением сериала.
При этом подготовка к производству шла вплоть до этой недели. Из-за отсутствия сценария команда хотела использовать при кастинге реплики из самой игры.
Съемки должны были начаться в 2024 году в Ванкувере, но теперь их могут отложить на неопределенный срок.
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