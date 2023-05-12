Работу над вторым сезоном The Last of Us остановили из-за забастовки сценаристов

Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщило, что производство второго сезона The Last of Us от HBO было приостановлено на фоне забастовки американских сценаристов.

Шоураннер Крэйг Мазин и сценарист Нил Дракманн сейчас никак не работают над продолжением сериала.

При этом подготовка к производству шла вплоть до этой недели. Из-за отсутствия сценария команда хотела использовать при кастинге реплики из самой игры.

Съемки должны были начаться в 2024 году в Ванкувере, но теперь их могут отложить на неопределенный срок.