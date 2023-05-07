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    Новости

    Съёмки финала «Очень странных дел» приостановлены из-за забастовки сценаристов в США

    7 мая 2023
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    07.05.2023
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    Съемки финала сериала «Очень странные дела» отложили из-за забастовки сценаристов в США

    Шоураннеры «Очень странных дел» Братья Даффер сообщили о приостановке производства финального сезона сериала. Это связано с забастовкой сценаристов в США, которая началась 2 мая.

    Съемки пятого сезона «Очень странных дел» должны были стартовать в середине этого года, а премьера ожидалась в 2024-м.

    По словам Дафферов, работа над сценарием продолжается даже во время съёмок, поэтому без авторов команда не сможет начать съёмочный процесс. Однако они надеются на скорое урегулирование конфликта. 

    Дафферы на связи. Написание сценария не прекращается после начала съемок. Мы бы хотели начать производство с нашим отличным кастом и съёмочной группой, но во время забастовки сценаристов это невозможно. Мы надеемся, что в ближайшее время стороны придут к справедливому решению, и мы сможем вернуться к работе. Конец связи.

    Согласно Deadline, сценарий для пятого сезона «Очень странных дел» уже готов, но в процессе производства обычно вносятся коррективы. Пока неизвестно, когда производство будет возобновлено.

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