Олды здесь? По «Героям 3» выпустят настольную игру

Польская компания Archon, ответственная за Dungeons & Lasers, работает над настольной игрой по мотивам Heroes of Might and Magic 3 (или «Герои 3» в народе).

Игрокам предстоит исследовать мир, собирать армию из фантастических существ, сражаться друг с другом при помощи карточной боевой системы и прокачивать своего персонажа.

Причем за визуальную составляющую отвечает украинская художница Яна Венгерова, известная своими работами в сообществе фанатов.

Авторы запустят кампанию на Kickstarter в ноябре 2022 года.