«Он придет за мной. Я нужен ему» — трейлер хоррора «Оленьи рога»

Кинокомпания Searchlight Pictures представила трейлер хоррора под названием «Оленьи рога» (в оригинале просто Antlers).
По сюжету у школьника в доме происходит что-то странное. Он об этом не распространяется, но учительница замечает неладное. Поэтому она вместе со своим братом-полицейским пытаются разобраться в проблеме. Как оказалось, в стенах старого дома притаилось настоящее кровожадное чудовище.
Режиссером картины выступает Скотт Купер, снявший драму «Недруги». А продюсером выступает Гильермо дель Торо.
Премьера фильма ужасов в России состоится 18 ноября.
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