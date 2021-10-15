«Он придет за мной. Я нужен ему» — трейлер хоррора «Оленьи рога»

Кинокомпания Searchlight Pictures представила трейлер хоррора под названием «Оленьи рога» (в оригинале просто Antlers).

По сюжету у школьника в доме происходит что-то странное. Он об этом не распространяется, но учительница замечает неладное. Поэтому она вместе со своим братом-полицейским пытаются разобраться в проблеме. Как оказалось, в стенах старого дома притаилось настоящее кровожадное чудовище.

Режиссером картины выступает Скотт Купер, снявший драму «Недруги». А продюсером выступает Гильермо дель Торо.

Премьера фильма ужасов в России состоится 18 ноября.