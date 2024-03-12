«Оскар-2024» показал лучшие рейтинги за последние 4 года

Церемония вручения премии «Оскар-2024» показала наилучшие рейтинги на канале ABC за последние четыре года.

Так, ее посмотрели 19,5 миллиона зрителей, что на 4% больше, чем было годом ранее. В 2023 года этот показатель составил 18,8 миллиона.

Рекордно низкое количество зрителей «Оскар» собрал в 2021 году из-за пандемии — всего 10,4 миллиона.

После церемонии 11 марта Аль Пачино рассказал, что для вручения главной награды продюсеры попросили его пропустить номинантов, чтобы не затягивать шоу.