«Оскар-2024» показал лучшие рейтинги за последние 4 года

Церемония вручения премии «Оскар-2024» показала наилучшие рейтинги на канале ABC за последние четыре года.
Так, ее посмотрели 19,5 миллиона зрителей, что на 4% больше, чем было годом ранее. В 2023 года этот показатель составил 18,8 миллиона.
Рекордно низкое количество зрителей «Оскар» собрал в 2021 году из-за пандемии — всего 10,4 миллиона.
После церемонии 11 марта Аль Пачино рассказал, что для вручения главной награды продюсеры попросили его пропустить номинантов, чтобы не затягивать шоу.
Я просто хочу прояснить, что не собирался опускать их. Это было решение продюсеров не повторять их снова, потому что их упоминали на протяжении всей церемонии. Для меня было честью стать частью этого вечера. И я решил сделать так, как они хотели, чтобы была вручена эта награда.