Открытие Олимпиады в Токио прошло под музыку из культовых японских видеоигр

Вчера прошла церемония открытия Олимпийских игр в Токио, которая началась с представления страны и двухчасового парада спортсменов. В ходе церемонии играла музыка из японских видеоигр, можно было услышать оркестровые версии мелодий из самых разных японских видеоигр: от Sonic the Hedgehog до Final Fantasy и Dragon Quest.
Под культовые мелодии из игр спортсмены несли флаги своих стран. Примечателен выбор композиций: например, была выбрана культовая песня фанфар из серии Final Fantasy. Это культовая композиция, которую можно услышать каждый раз, когда игрок завершает битву или повышаете уровень своих персонажей. Для геймеров звук связан с чувством триумфа и выполненного долга — это то, что хочется услышать после того, как сделаешь что-нибудь сложное.
Многие зрители в социальных сетях отметили, что культовые игровые саундтреки отлично подходят к Олимпийским играм. Кроме того, мелодии вызывают чувство ностальгии.
Конечно, Япония начала Олимпийский парад наций с темы из Dragon Quest
И затем победная тема из Final Fantasy
Then the victory theme to Final Fantasy pic.twitter.com/v4JtskVcx8
— Stephen Stapczynski (@SStapczynski) July 23, 2021
ЧУВАК МУЗЫКА ИЗ FINAL FANTASY ИГРАЕТ СЕЙЧАС — ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ОДНОЗНАЧНО ПРИВЛЕКЛА МОЁ ВНИМАНИЕ
DUDE FINAL FANTASY MUSIC PLAYING NOW- THE OPENING CEREMONY DEFINITELY GOT MY ATTENTION NOW LOL #Tokyo2020 pic.twitter.com/FNtJh2mibY
— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) July 23, 2021
Эта музыка бьёт в самое сердце
That music hit hard. #Tokyo2020 #OpeningCeremony
— NieR Series (@NieRGame) July 23, 2021
В наши дни образ Японии во многом связан с культурным экспортом. Образ удивительной страны создаётся засчёт мультфильмов, музыки и, конечно, компьютерных игр. На Олимпийских играх страна активно поддерживает этот образ: так, бывший премьер-министр Синдзо Абэ во время Олимпийских игр в Рио в 2016 году посетил церемонию закрытия в образе Супер Марио, чтобы объявить Токио следующим местом проведения Летних Олимпийских игр.
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Пять колец и лозунг «Быстрее. Выше. Сильнее» — одни из наиболее узнаваемых символов в мире. Олимпийские игры ругают, но их всегда ждут с нетерпением. Современным играм в этом году исполняется 120 лет, но, конечно, их история уходит гораздо, гораздо глубже в древность.
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