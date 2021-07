Открытие Олимпиады в Токио прошло под музыку из культовых японских видеоигр

Вчера прошла церемония открытия Олимпийских игр в Токио, которая началась с представления страны и двухчасового парада спортсменов. В ходе церемонии играла музыка из японских видеоигр, можно было услышать оркестровые версии мелодий из самых разных японских видеоигр: от Sonic the Hedgehog до Final Fantasy и Dragon Quest.

Под культовые мелодии из игр спортсмены несли флаги своих стран. Примечателен выбор композиций: например, была выбрана культовая песня фанфар из серии Final Fantasy. Это культовая композиция, которую можно услышать каждый раз, когда игрок завершает битву или повышаете уровень своих персонажей. Для геймеров звук связан с чувством триумфа и выполненного долга — это то, что хочется услышать после того, как сделаешь что-нибудь сложное.

Многие зрители в социальных сетях отметили, что культовые игровые саундтреки отлично подходят к Олимпийским играм. Кроме того, мелодии вызывают чувство ностальгии.

