Paramount продлил на новые сезоны три сериала по «Звездному пути»

Paramount продлила на новые сезоны сразу три сериала во вселенной «Звездного пути» для своего стримингового сервиса.

Так, «Дискавери» получит пятый сезон, при этом выход четвертого намечен на 10 февраля. Для мультсериала «Нижних палуб» одобрили четвертый сезон, тогда как премьера третьего состоится этим летом. А второму сезону приквела оригинального «Звездного пути» под названием «Странные новые миры» дали «зеленый свет» еще до выхода первого — первую серию покажут только 5 мая.

Вместе с этим стало известно, что премьера второго сезона «Пикарда» состоится 3 марта. А его продолжение уже находится в производстве.