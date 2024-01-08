Перезапуск «Звездный крейсер „Галактика“» обзавелся новым шоураннером

Для работы над перезапуском научно-фантастического сериала «Звездный крейсер „Галактика“» назначили нового шоураннера — Дерека Симондса, известного по «Грешнице».
Он также выступит исполнительным продюсером (наряду с автором «Мистера Робота» Сэмом Эсмэйлом) и сценаристом.
Проект находится в производстве с 2019 года. Изначально за него отвечал Майкл Лессли, написавший «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах».
Весной прошлого года работу над ребутом приостановили из-за забастовки сценаристов, а в октябре ее возобновили. Тогда Эсмэйл отметил, что у авторов есть отличный набросок того, что из себя будет представлять перезапуск.
Шоу выйдет в стриминговом сервисе Peacock.
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