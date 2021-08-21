Первые кадры из адаптации комикса Р. Л. Стайна про ужасы в школе

Disney+ опубликовал первые официальные кадры из сериала «Просто запредельно» (Just Beyond), грядущей адаптации серии антологий ужасов Р. Л. Стайна.

В основу шоу лёг комикс известного автора детских страшилок Роберта Стайна Just Beyond (в русском издании — «Ужастики. Школа ужаса»). Он рассказывает про группу ребят Джесс, Джоша и Марко, которые столкнулись со смертельно опасным монстром в коридорах школы. Героев заносит в школьную котельную, где им предстоит разгадать «ужасающую тайну». Комикс вышел в 2019-м, всего в нём четыре выпуска. Стайн возьмёт на себя должность продюсера.

Роберт Лоуренс Стайн — известный писатель, автор серий детских и подростковых хорроров «Ужастики» (Goosebumps) и «Улица Страха» (Fear Street). Для Boom! Studios он написал сценарии нескольких комиксов из серии Just Beyond.

Согласно The Hollywood Reporter, шоураннером и продюсером сериала будет писатель-юморист Сет Грэм-Смит, работавший над фильмами «Гордость и предубеждение и зомби» и «Президент Линкольн: Охотник на вампиров». Первые две серии из восьми запланированных снимет режиссёр Марк Уэбб («500 дней лета», «Новый Человек-паук»).

В актёрском составе значатся Маккенна Грейс («Призраки дома на холме», «Рассказ служанки»), Лекси Андервуд («И повсюду тлеют пожары»), Насим Педрад («Аладдин»), Меган Стотт («И повсюду тлеют пожары»), Седрик Джо («Космический джем: Новое поколение») и другие.

Премьера состоится этой осенью на Disney+.