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    Новости

    Первые кадры из адаптации комикса Р. Л. Стайна про ужасы в школе

    21 августа 2021
    21.08.2021
    673
    1 минута на чтение
    Первые кадры из грядущей адаптации комикса Р. Л. Стайна «Просто запредельно» 7

    Disney+ опубликовал первые официальные кадры из сериала «Просто запредельно» (Just Beyond), грядущей адаптации серии антологий ужасов Р. Л. Стайна.

    В основу шоу лёг комикс известного автора детских страшилок Роберта Стайна Just Beyond (в русском издании — «Ужастики. Школа ужаса»). Он рассказывает про группу ребят Джесс, Джоша и Марко, которые столкнулись со смертельно опасным монстром в коридорах школы. Героев заносит в школьную котельную, где им предстоит разгадать «ужасающую тайну». Комикс вышел в 2019-м, всего в нём четыре выпуска. Стайн возьмёт на себя должность продюсера.

    Роберт Лоуренс Стайн — известный писатель, автор серий детских и подростковых хорроров «Ужастики» (Goosebumps) и «Улица Страха» (Fear Street). Для Boom! Studios он написал сценарии нескольких комиксов из серии Just Beyond.

    Первые кадры из грядущей адаптации комикса Р. Л. Стайна «Просто запредельно» 1

    Согласно The Hollywood Reporter, шоураннером и продюсером сериала будет писатель-юморист Сет Грэм-Смит, работавший над фильмами «Гордость и предубеждение и зомби» и «Президент Линкольн: Охотник на вампиров». Первые две серии из восьми запланированных снимет режиссёр Марк Уэбб («500 дней лета», «Новый Человек-паук»).

    Первые кадры из грядущей адаптации комикса Р. Л. Стайна «Просто запредельно» 5

    В актёрском составе значатся Маккенна Грейс («Призраки дома на холме», «Рассказ служанки»), Лекси Андервуд («И повсюду тлеют пожары»), Насим Педрад («Аладдин»), Меган Стотт («И повсюду тлеют пожары»), Седрик Джо («Космический джем: Новое поколение») и другие.

    Премьера состоится этой осенью на Disney+.

    Первые кадры из грядущей адаптации комикса Р. Л. Стайна «Просто запредельно» 6 Первые кадры из грядущей адаптации комикса Р. Л. Стайна «Просто запредельно» 4 Первые кадры из грядущей адаптации комикса Р. Л. Стайна «Просто запредельно» 2

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