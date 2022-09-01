    3
    Новости

    Первые кадры из фильма «Телефон мистера Харригана» по повести Стивена Кинга

    1 сентября 2022
    01.09.2022
    20
    1 минута на чтение

    Netflix показал первые кадры из следующего фильма по произведению Стивена Кинга — на этот раз взялись адаптировать мистическую повесть «Телефон мистера Харригана» из сборника «Да будет кровь».

    Повесть рассказывает о парнишке из глубинки по имени Крейг, которого нанял в качестве эдакого прислуги ушедший на покой богач Харриган. Крейг проникается уважением к прожённому дельцу, в том числе и из-за его честности. Неожиданно парнишка выигрывает в лотерею крупную сумму (отчасти благодаря Харригану), и, чтобы отблагодарить работадателя, дарит ему смартфон. Харриган относится к гаджетам с недоверием, но подарок принимает. И когда миллионера не стало, Крейг тайно кладёт смартфон ему в гроб — и, разумеется, скоро начинают поступать звонки.

    Первые кадры из фильма «Телефон мистера Харригана» по повести Стивена Кинга 2 Первые кадры из фильма «Телефон мистера Харригана» по повести Стивена Кинга 6 Первые кадры из фильма «Телефон мистера Харригана» по повести Стивена Кинга 5 Первые кадры из фильма «Телефон мистера Харригана» по повести Стивена Кинга 4 Первые кадры из фильма «Телефон мистера Харригана» по повести Стивена Кинга 3

    Главные роли исполнили Джейден Мартелл («Оно», «Защищая Джейкоба», «Достать ножи»), Дональд Сазерленд («Голодные игры», «Гордость и предубеждение»), Кирби Хауэлл-Баптист («Песочный человек», «Почему женщины убивают») и Джо Типпет («Мейр из Исттауна»).

    Фильм написал и поставил Джон Ли Хэнкок («Дьявол в деталях», «В погоне за Бонии и Клайдом»).

    Премьера на Netflix состоится 5 октября.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    1
    0
    56123
    Что делают Гамлет и бог в новом романе Энн Леки «Башня Ворона»

    Совершенно точно не типовой фэнтези-роман.

    Рид Кинг «Ранее известная как Америка».
    0
    117820
    Рид Кинг «Ранее известная как Америка». Один в пути, не считая козла

    Отвязная фантазия на тему постапокалиптических США.

    «Дом Дракона»: только мемы про непростые взаимоотношения Таргариенов
    0
    157829
    «Дом Дракона»: только мемы про драконов, политику и Таргариенов

    Сеть оживилась в лучших традициях поздних сезонов «Игры престолов».

    Видео: Алексей Зуйков, BadComedian и Семён Пыхтеев играют в карточный «Ужас Аркхэма»
    0
    246527
    Видео: Алексей Зуйков, BadComedian и Семён Пыхтеев играют в карточный «Ужас Аркхэма»

    Таинственные исчезновения по всему Аркхэму не дают покоя команде сыщиков.

    Работа палача. Отрывок из романа «Коготь миротворца» Джина Вулфа
    0
    167855
    Работа палача. Отрывок из романа «Коготь миротворца» Джина Вулфа

    Северьян расстался с товарищами, с которыми путешествовал. Вскоре ему выпадает случай поработать по основной профессии — палача.

    «Преступления будущего» Кроненберга: да здравствует новая плоть! 1
    0
    163168
    «Преступления будущего» Кроненберга: да здравствует новая плоть!

    Мастер «телесных ужасов» на сей раз не просто пугает, а пытается неспешно и эстетично порассуждать о роли искусства.

    Spelljammer: возрождённый магический космос D&D 14
    0
    322253
    Spelljammer: магический космос D&D

    Каким был этот сеттинг раньше и каким его возвращали в новых редакциях.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2022
    0
    315857
    Андреас Эшбах «Управление». Компьютеры и интернет на службе у нацистов

    Тоталитарная фантазия без хэппи-энда.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить