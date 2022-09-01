Первые кадры из фильма «Телефон мистера Харригана» по повести Стивена Кинга

Netflix показал первые кадры из следующего фильма по произведению Стивена Кинга — на этот раз взялись адаптировать мистическую повесть «Телефон мистера Харригана» из сборника «Да будет кровь».

Повесть рассказывает о парнишке из глубинки по имени Крейг, которого нанял в качестве эдакого прислуги ушедший на покой богач Харриган. Крейг проникается уважением к прожённому дельцу, в том числе и из-за его честности. Неожиданно парнишка выигрывает в лотерею крупную сумму (отчасти благодаря Харригану), и, чтобы отблагодарить работадателя, дарит ему смартфон. Харриган относится к гаджетам с недоверием, но подарок принимает. И когда миллионера не стало, Крейг тайно кладёт смартфон ему в гроб — и, разумеется, скоро начинают поступать звонки.

Главные роли исполнили Джейден Мартелл («Оно», «Защищая Джейкоба», «Достать ножи»), Дональд Сазерленд («Голодные игры», «Гордость и предубеждение»), Кирби Хауэлл-Баптист («Песочный человек», «Почему женщины убивают») и Джо Типпет («Мейр из Исттауна»).

Фильм написал и поставил Джон Ли Хэнкок («Дьявол в деталях», «В погоне за Бонии и Клайдом»).

Премьера на Netflix состоится 5 октября.