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    Новости

    Первые кадры сериала-антологии «Истории ходячих мертвецов»

    7 июня 2022
    07.06.2022
    508
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    Телеканал AMC опубликовал первые кадры сериала-антологии под названием «Истории ходячих мертвецов».

    Вместе с этим стало известно, что первые две серии выйдут 14 августа, а остальные будут выходить на еженедельной основе до 11 сентября.

    Каждый из шести эпизодов будет сфокусирован на разных персонажах из мира «Ходячих мертвецов». И у каждого будут свой особый тон повествования и уникальная точка зрения.

    Шоураннером выступил Ченнинг Пауэлл, приложивший руку к оригинальном сериалу. А среди актеров в антологию заглянут Саманта Мортон, Даниэлла Пинеда, Паркер Поузи, Джесси Т. Ашер, Терри Крюс и Оливия Манн.

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