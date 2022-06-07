Первые кадры сериала-антологии «Истории ходячих мертвецов»

Телеканал AMC опубликовал первые кадры сериала-антологии под названием «Истории ходячих мертвецов».
Вместе с этим стало известно, что первые две серии выйдут 14 августа, а остальные будут выходить на еженедельной основе до 11 сентября.
Каждый из шести эпизодов будет сфокусирован на разных персонажах из мира «Ходячих мертвецов». И у каждого будут свой особый тон повествования и уникальная точка зрения.
Шоураннером выступил Ченнинг Пауэлл, приложивший руку к оригинальном сериалу. А среди актеров в антологию заглянут Саманта Мортон, Даниэлла Пинеда, Паркер Поузи, Джесси Т. Ашер, Терри Крюс и Оливия Манн.
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