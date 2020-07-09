Первые страницы комикса Horizon Zero Dawn

На Polygon опубликовали отрывок грядущего комикса по постапокалиптической игре Horizon Zero Dawn. Его анонсировали ещё в марте, и первый выпуск должен был выйти раньше, но в итоге из-за пандемии он увидит свет лишь 5 августа.

Над номером работали сценаристка игры Энн Тул и художница Энн Молина, вариантные обложки нарисовали Стэнли Ло, Пич Момоко и Лоиш.

Действие комикса разворачивается после событий первой игры — вокруг ястреба Таланы, охотницы из Дома Солнца. Элой куда-то запропостилась, и Талана отправляется на её поиски, и вместе с тем натыкается на «таинственную угрозу».

На июньской презентации PlayStation разработчики показали кадры из второй части игры Forbidden West. Выйдет она в 2021-м.

7 августа первая часть выйдет на ПК.