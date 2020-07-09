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    Новости

    Первые страницы комикса Horizon Zero Dawn

    9 июля 2020
    Кот-император
    09.07.2020
    2519
    0 минут на чтение

    На Polygon опубликовали отрывок грядущего комикса по постапокалиптической игре Horizon Zero Dawn. Его анонсировали ещё в марте, и первый выпуск должен был выйти раньше, но в итоге из-за пандемии он увидит свет лишь 5 августа.

    Над номером работали сценаристка игры Энн Тул и художница Энн Молина, вариантные обложки нарисовали Стэнли Ло, Пич Момоко и Лоиш.

    Действие комикса разворачивается после событий первой игры — вокруг ястреба Таланы, охотницы из Дома Солнца. Элой куда-то запропостилась, и Талана отправляется на её поиски, и вместе с тем натыкается на «таинственную угрозу».

    Первые страницы комикса Horizon Zero Dawn 1 Первые страницы комикса Horizon Zero Dawn 2 Первые страницы комикса Horizon Zero Dawn 3 Первые страницы комикса Horizon Zero Dawn 4

    На июньской презентации PlayStation разработчики показали кадры из второй части игры Forbidden West. Выйдет она в 2021-м.

    7 августа первая часть выйдет на ПК.

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    Кот-император
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