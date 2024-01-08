Первый тизер мультсериала «0,5 самурая» от независимых российских художников

Независимая команда российских художников «котомедведи заняли позицию» представила тизер-трейлер анимационного сериала «0,5 самурая».

Как отмечают сами авторы, они поставили перед собой амбициозную цель — сделать шоу «без цензуры и обязательств перед студиями».

По сюжету дочь самурая удирает от пивного демона и оказывается в XXI веке, где она встречает курьера-хикку и старого голубя-полубога. Вместе им нужно справиться со страшным вирусом гопотизации.

Проект на раннем стадии производства. Даты выхода у мультсериала пока нет.