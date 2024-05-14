«Древнее и могучее зло вернулось» — трейлер второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»

Amazon Prime Video опубликовал первый тизер-трейлер второго сезона «Властелина колец: Кольца власти».
По сюжету Саурон в исполнении Чарли Викерза вернулся, чтобы подчинить себе все Средиземье.
Напомним, первый сезон хорошо показал себя на стриминговом сервисе, но фанаты франшизы встретили сериал прохладно.
Премьера состоится 29 августа.
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