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    «Древнее и могучее зло вернулось» — трейлер второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»

    14 мая 2024
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    14.05.2024
    397
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    «Древнее и могучее зло вернулось» — трейлер второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»

    Amazon Prime Video опубликовал первый тизер-трейлер второго сезона «Властелина колец: Кольца власти».

    По сюжету Саурон в исполнении Чарли Викерза вернулся, чтобы подчинить себе все Средиземье.

    Напомним, первый сезон хорошо показал себя на стриминговом сервисе, но фанаты франшизы встретили сериал прохладно.

    Премьера состоится 29 августа.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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