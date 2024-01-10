Канал Syfy представил первый трейлер третьего сезона «Засланца из космоса» (или Resident Alien в оригинале).
На посту шоураннера Крис Шеридан, а к главной роли вновь вернется Алан Тьюдик.
Напомним, в центре сюжета инопланетянин, которого послали на Землю, чтобы уничтожить человечество. Но, скрываясь среди людей, главный герой начинает симпатизировать им.
Премьера состоится 14 феврале.
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