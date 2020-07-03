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    По «Дню сурка» планируют снять сериал

    3 июля 2020
    Кот-император
    03.07.2020
    3518
    1 минут на чтение
    По «Дню сурка» планируют снять сериал

    В эпизоде подкаста The Production Meeting Podcast актёр Стивен Тоболовски, исполнивший роль страхового агента Неда Райерсона в фильме «День сурка», рассказал, что Sony интересовалась, готов ли он снова вернуться к роли героя, если сериал запустят в производство.

    Больше никаких деталей нет. Портал Comic Book предполагает, что если компания собирается позвать Тоболовски, то сюжет может продолжить оригинальную историю. Одним из вариантов продолжения может стать завязка мобильной игры 2019 года, где в центре оказался сын Фила — он тоже попал во временную петлю.

    Речь шла о сериале «День сурка», который запущен в работу. Один из продюсеров, с которым я работаю над сериалами Sony «Голдберги» или «Обученные», увидел меня и сказал «О, Стивен, Стивен, мы работаем над сериалом по „Дню сурка“. Мог бы ты исполнить роль Неда для шоу?». Я ответил: «Конечно, без проблем». Но это будет Нед спустя 30 лет… Во что превратилась его жизнь?

    Оригинальная картина с Биллом Мюрреем в главной роли вышла в 1993-м. Её сюжет разворачивается вокруг телевизионного комментаторы Фила Коннорса, который каждый год 2 февраля приезжает в небольшой городок на празднование Дня сурка. Но на этот раз что-то пошло не так — и Коннорс оказался заперт во временной петле.

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    Ничего принципиально нового к теме «застрял в петле времени» сериал не добавляет. Не выстреливает даже то, что героиня — разработчица игр.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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