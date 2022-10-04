По хоррор-игре The Medium снимут сериал

Студия Bloober Team неожиданно объявила, что в работе находится телевизионная адаптация сурвайвл-хоррора The Medium.
За производство отвечает польская компания Platige Image, а руководить процессом будет Томаш Багиньский, приложивший руку к интро третьего «Ведьмака», тизеру Cyberpunk 2077 и сериалу «Ведьмак» от Netflix.
Напомним, по сюжету The Medium девушка Марианна, которая может переходить между мирами живых и мертвых, однажды получает звонок от человека, знающего о природе ее способностей.
Других подробностей об этом проекте пока нет.
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