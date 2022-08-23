Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic отдали другой студии

Репортер Bloomberg Джейсон Шрайер со ссылкой на свои источники рассказал, что Aspyr больше не отвечает за разработку ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic.
Проект решили передать одной из европейских студий Saber Interactive — какой именно, пока не уточняется.
Это произошло из-за того, что руководители Embracer Group, которой принадлежит Saber, Disney и Sony были недовольны текущим состоянием игры.
По мнению Шрайера, с учетом передачи проекта другой команде релиз вряд ли стоит ожидать раньше 2024 года.
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