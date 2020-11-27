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    Новости

    Режиссер «Аннигиляции» снимет новый низкобюджетный хоррор

    27 ноября 2020
    Дмитрий Кинский
    27.11.2020
    464
    0 минут на чтение
    Режиссер 1

    Режиссер «Из машины» и «Аннигиляции» Алекс Гарленд рассказал в одном из интервью, что работает над очередным низкобюджетным хоррором.

    По его словам, сценарий уже готов. Теперь он занимается кастингом и ищет партнеров для финансирования проекта.

    Действие картины развернется в Великобритании. А съемки запланированы на весну или лето 2021 года. Однако Гарленд не уверен, насколько это реалистичный прогноз.

    Алекс отметил, что идея для фильма родилась во время работы над сериалом о неэффективности протестов. Но события 2020-го показали ему, что он не прав.

    Так что то, что я написал, стало бессмысленным. В хорошем смысле. Как ни странно, я почти почувствовал себя счастливым.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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