Фан: пользователи пытаются сгенерировать с помощью нейросети Громозеку

Telegram-канал Ai molodca недавно провел конкурс, в котором пользователи должны были сгенерировать с помощью нейросетей Громозеку из «Тайны третьей планеты».
Главное условие — никаких референсов и инпейтинга, при создании можно использовать только текстовое описание.
Работы победителей
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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