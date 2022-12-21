Режиссер «Убрать Картера» и «Флэша Гордона» Майк Ходжес ушел из жизни

Британский режиссер Майк Ходжес, снявший фильмы вроде «Убрать Картера» и «Флэш Гордон», ушел из жизни в возрасте 90 лет.

Об этом сообщил Майк Каплан, друг и продюсер последнего фильма Ходжеса «Засну, когда умру».

По его словам, постановщику мер в своем доме в Великобритании из-за сердечной недостаточности.

Майк Ходжес наиболее известен по фильмам в жанрах фантастики и криминального триллера. Также он снял несколько клипов для культовой рок-группы Queen.