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    Новости

    Режиссёр «Конг: Остров черепа» снимет фильм по Gundam для Netflix

    13 апреля 2021
    Кот-император
    13.04.2021
    779
    1 минута на чтение
    Режиссёр «Конг: Остров черепа» снимет фильм по Gundam для Netflix

    Netflix анонсировал игровой фильм по аниме-вселенной про огромных боевых человекоподобных роботов Gundam. Снимать картину будет режиссёр блокбастера «Конг: Остров черепа» Джордан Вот-Робертс.

    Сценаристом проекта выступает Брайан К. Вон (автор комиксов «Сага» и «Y: The Last Man», а также автор сценария экранизации последнего). Он же занимает должность исполнительного продюсера — наряду с Кейлом Бойтером из Legendary и японской студией Sunrise, создателями оригинальной франшизы.

    Сюжет фильма не раскрывается. Ныне Gundam насчитывает несколько параллельных таймлайнов, основным считается Universal Century — эпоха, в которой человечество отправилось колонизировать другие миры. В конце концов, колонии вышли из-под контроля Земли и стали воевать за независимость. В центре сюжета — пилоты меха и военные столкновения.

    Оригинальный аниме-сериал стартовал ещё в 1979 году, он породил десятки полнометражек, мультсериалов, спин-оффов и других проектов по вселенной.

    Эталон мехи — историй о боевых машинах в виде огромных человекоподобных роботов. Целая вселенная, куда входит около полусотни аниме всех форматов. Первый сериал вышел в 1979-м, и эпопея продолжается до сих пор. В центре сюжета — бесконечные войны между разными фракциями потомков землян, которые освоили Солнечную систему. Герои, как правило, пилоты «мобильного оружия» — боевых роботов, самые совершенные из которых и называются Гандамами.

    Фильмы серии неравноценны, но некоторые входят в золотой фонд аниме как мощные антивоенные драмы. Ну а для Японии «Гандам» — один из современных символов страны.

    из спецпроекта «Лучшие сериалы»

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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