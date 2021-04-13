Режиссёр «Конг: Остров черепа» снимет фильм по Gundam для Netflix

Netflix анонсировал игровой фильм по аниме-вселенной про огромных боевых человекоподобных роботов Gundam. Снимать картину будет режиссёр блокбастера «Конг: Остров черепа» Джордан Вот-Робертс.
Сценаристом проекта выступает Брайан К. Вон (автор комиксов «Сага» и «Y: The Last Man», а также автор сценария экранизации последнего). Он же занимает должность исполнительного продюсера — наряду с Кейлом Бойтером из Legendary и японской студией Sunrise, создателями оригинальной франшизы.
Grab your Mobile suits! Jordan Vogt-Roberts has been set to direct and produce Legendary’s first-ever live-action feature film version of Sunrise’s GUNDAM for Netflix.
— NX (@NXOnNetflix) April 12, 2021
Сюжет фильма не раскрывается. Ныне Gundam насчитывает несколько параллельных таймлайнов, основным считается Universal Century — эпоха, в которой человечество отправилось колонизировать другие миры. В конце концов, колонии вышли из-под контроля Земли и стали воевать за независимость. В центре сюжета — пилоты меха и военные столкновения.
Оригинальный аниме-сериал стартовал ещё в 1979 году, он породил десятки полнометражек, мультсериалов, спин-оффов и других проектов по вселенной.
Эталон мехи — историй о боевых машинах в виде огромных человекоподобных роботов. Целая вселенная, куда входит около полусотни аниме всех форматов. Первый сериал вышел в 1979-м, и эпопея продолжается до сих пор. В центре сюжета — бесконечные войны между разными фракциями потомков землян, которые освоили Солнечную систему. Герои, как правило, пилоты «мобильного оружия» — боевых роботов, самые совершенные из которых и называются Гандамами.
Фильмы серии неравноценны, но некоторые входят в золотой фонд аниме как мощные антивоенные драмы. Ну а для Японии «Гандам» — один из современных символов страны.
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