Режиссёр «Конг: Остров черепа» снимет фильм по Gundam для Netflix

Netflix анонсировал игровой фильм по аниме-вселенной про огромных боевых человекоподобных роботов Gundam. Снимать картину будет режиссёр блокбастера «Конг: Остров черепа» Джордан Вот-Робертс.

Сценаристом проекта выступает Брайан К. Вон (автор комиксов «Сага» и «Y: The Last Man», а также автор сценария экранизации последнего). Он же занимает должность исполнительного продюсера — наряду с Кейлом Бойтером из Legendary и японской студией Sunrise, создателями оригинальной франшизы.

Grab your Mobile suits! Jordan Vogt-Roberts has been set to direct and produce Legendary’s first-ever live-action feature film version of Sunrise’s GUNDAM for Netflix.

