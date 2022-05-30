Сериал о Лэндо пока «заморожен». Но к нему еще вернутся

Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди в интервью Cinema Blend призналась, что особого прогресса в производство сольного сериала про молодого Лэндо Калриссиана нет.

Это связано тем, что Дональд Гловер, сыгравший персонажа в «Хане Соло», сейчас очень занят в других проектах.

Стоит об этом спросить Дональда. У него все карты на руках. Но прогресса нет. Я скажу об этом честно. Не из-за отсутствия желания. Просто он очень занятой парень… У него есть еще один сериал и не только. После он к нам вернется. А мы терпеливо ждем.

Сериал анонсировали еще в конце 2020 года наряду с «Асокой», «Андором», «Оби-Ваном Кеноби» и другими проектами во вселенной «Звездных войн».

Напомним, в похожем состоянии находятся сейчас трилогия Райана Джонсона и «Эскадрилья» Пэтти Дженкинс.