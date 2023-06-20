Шоураннер The Last of Us от HBO приложил руку к сценарию «Дюны 2»

Шоураннер The Last of Us от HBO Крэйг Мазин рассказал, что участвовал в написании сценария второй части «Дюны» около месяца.

По его словам, он оказался вовлечен в проект Дени Вильнева на позднем этапе.

Ему нужен был в конце фильма дополнительные литературный материал. Поэтому я его написал.

Мазин отметил, что ему больше нравится работать над собственными проектами. Но когда к нему обращаются люди вроде Вильнева, то он просто не может отказать.

Премьера «Дюны 2» состоится 3 ноября 2023 года.