Шоураннер The Last of Us от HBO приложил руку к сценарию «Дюны 2»

Шоураннер The Last of Us от HBO Крэйг Мазин рассказал, что участвовал в написании сценария второй части «Дюны» около месяца.
По его словам, он оказался вовлечен в проект Дени Вильнева на позднем этапе.
Ему нужен был в конце фильма дополнительные литературный материал. Поэтому я его написал.
Мазин отметил, что ему больше нравится работать над собственными проектами. Но когда к нему обращаются люди вроде Вильнева, то он просто не может отказать.
Премьера «Дюны 2» состоится 3 ноября 2023 года.
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