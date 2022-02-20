 Слух: Джон Уоттс поставит сериал по «Звездным войнам»

Ресурс DiscussingFilm пишет, что режиссёр Джон Уоттс ведет переговоры с Disney и Lucasfilm по поводу постановки как минимум одного из эпизодов некого шоу по «Звездным войнам», о котором пока ничего неизвестно. По сведениям другого издания, этот неанонсированный проект — это сериал, вдохновлённый «Очень странными делами», действие которого разворачивается в эпоху Расцвета Республики.

Режиссёр Джон Фавро, шоураннер «Мандалорца», в данный момент ответственный за телевизионную вселенную по «Звездным войнам», станет исполнительным продюсером проекта.

Сообщается также, что шоу носит рабочее название Grammar Rodeo и расскажет о нескольких персонажах-подростках, а Джон Уоттс, трудившийся над трилогией «Человек-паук» с Томом Холландом, вполне может справиться с этой задачей.

Пока непонятно, получится ли у режиссёра последней трилогии о Человеке-пауке прийти к соглашению с продюсерами, поскольку сейчас он занят работой над новой версией «Фантастической четверки».

Проект должен перейти на стадию съёмочного процесса уже этим летом.