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    Новости

    Слух: Джон Уоттс поставит сериал по «Звездным войнам»

    20 февраля 2022
    20.02.2022
    327
    0 минут на чтение
     Слух: Джон Уоттс поставит сериал по «Звездным войнам»

    Ресурс DiscussingFilm пишет, что режиссёр Джон Уоттс ведет переговоры с Disney и Lucasfilm по поводу постановки как минимум одного из эпизодов некого шоу по «Звездным войнам», о котором пока ничего неизвестно. По сведениям другого издания, этот неанонсированный проект — это сериал, вдохновлённый «Очень странными делами», действие которого разворачивается в эпоху Расцвета Республики.

    Режиссёр Джон Фавро, шоураннер «Мандалорца», в данный момент ответственный за телевизионную вселенную по «Звездным войнам», станет исполнительным продюсером проекта.

    Сообщается также, что шоу носит рабочее название Grammar Rodeo и расскажет о нескольких персонажах-подростках, а Джон Уоттс, трудившийся над трилогией «Человек-паук» с Томом Холландом, вполне может справиться с этой задачей.

    Пока непонятно, получится ли у режиссёра последней трилогии о Человеке-пауке прийти к соглашению с продюсерами, поскольку сейчас он занят работой над новой версией «Фантастической четверки».

    Проект должен перейти на стадию съёмочного процесса уже этим летом.

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