СМИ: если фильм по «Мандалорцу» окажется успешным, то он получит сиквел

По данным издания The Hollywood Reporter, Lucasfilm решила сделать фильм по «Мандалорцу» вместо четвертого сезона.

Сценарий для продолжения сериала написали еще до голливудских забастовок, но в какой-то момент планы изменились. Чья это была инициатива, не уточняется.

Более того, если картина хорошо себя покажет, то авторы могут взяться за ее сиквел вместо нового сезона.

Проектом занимается Джон Фавро, которому помогает Дэйв Филони. Однако последний больше сосредоточен на втором сезоне «Асоки»

Съемки «Мандалорца и Грогу» начнутся в 2024 году. Так что ждем фильм в 2025-м.