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    Новости

    Собаки в космосе и страшные сказки: Netflix заказал три анимационных сериала

    23 июня 2021
    23.06.2021
    361
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    Netflix анонсировал три новых анимационных сериала — в категории «для всей семьи». И рассказал о примерных релизных окнах каждого.

    A Tale Dark & Grimm

    Собаки в космосе и страшные сказки: Netflix заказал три анимационных сериала

    A Tale Dark & Grimm — адаптация одноимённой детской серии Адама Гидвица. В центре сюжета — юные Гензель и Гретель, которым предстоит иметь дело с жуткими персонажами мрачных историй вроде ведьм, колдунов, драконов и даже самого Дьявола! Герои сбежали из дома, чтобы найти своих родителей.

    Первый том цикла выходил на русском под названием «Мрачные сказки братьев Гримм» от АСТ.

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    Собаки в космосе и страшные сказки: Netflix заказал три анимационных сериала 3

    Производством занимаются студии Boat Rocker Studios, Novo Media Group и Astro-Nomical Entertainment. Netflix собирается выпустить сериал осенью.

    Dogs In Space

    Собаки в космосе и страшные сказки: Netflix заказал три анимационных сериала 1

    Dogs in Space покажет «не столь далёкое будущее», в котором генетически усиленные собаки отправились в космос, чтобы найти человечеству новый дом. Поиски для зверей важны ещё и потому, что это позволит вернуться к любимым хозяевам.

    Шоураннером числится Джеремейя Котез. Производством занимается студия Atomic Cartoons.

    Премьера также осенью.

    Super Giant Robot Brothers

    Собаки в космосе и страшные сказки: Netflix заказал три анимационных сериала 2

    Мультсериал позиционируется как комедийный экшен о двух гигантских роботах, которые обнаруживают, что они ещё и братья. Они объединяются, чтобы спасти Землю от межгалактического зла.

    Шоураннеры — Виктор Мальдонадо и Альфредо Торрес («Под покровом ночи», «Любовь, смерть и роботы»). Курирует проект режиссёр «Храброй сердцем» Марк Эндрюс, производством занимается Reel FX Originals.

    Премьера в 2022-м.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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