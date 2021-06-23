Собаки в космосе и страшные сказки: Netflix заказал три анимационных сериала

Netflix анонсировал три новых анимационных сериала — в категории «для всей семьи». И рассказал о примерных релизных окнах каждого.

A Tale Dark & Grimm

A Tale Dark & Grimm — адаптация одноимённой детской серии Адама Гидвица. В центре сюжета — юные Гензель и Гретель, которым предстоит иметь дело с жуткими персонажами мрачных историй вроде ведьм, колдунов, драконов и даже самого Дьявола! Герои сбежали из дома, чтобы найти своих родителей.

Первый том цикла выходил на русском под названием «Мрачные сказки братьев Гримм» от АСТ.

Обложка

Производством занимаются студии Boat Rocker Studios, Novo Media Group и Astro-Nomical Entertainment. Netflix собирается выпустить сериал осенью.

Dogs In Space

Dogs in Space покажет «не столь далёкое будущее», в котором генетически усиленные собаки отправились в космос, чтобы найти человечеству новый дом. Поиски для зверей важны ещё и потому, что это позволит вернуться к любимым хозяевам.

Шоураннером числится Джеремейя Котез. Производством занимается студия Atomic Cartoons.

Премьера также осенью.

Super Giant Robot Brothers

Мультсериал позиционируется как комедийный экшен о двух гигантских роботах, которые обнаруживают, что они ещё и братья. Они объединяются, чтобы спасти Землю от межгалактического зла.

Шоураннеры — Виктор Мальдонадо и Альфредо Торрес («Под покровом ночи», «Любовь, смерть и роботы»). Курирует проект режиссёр «Храброй сердцем» Марк Эндрюс, производством занимается Reel FX Originals.

Премьера в 2022-м.