Стартовала мобильная MMORPG The Legend of Heroes на основе китайской мифологии

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Вышла мобильная бесплатная The Legend of Heroes — MMORPG в антураже китайских мифов.

Легенда гласит, что Бессмертный Плод может даровать людям вечную жизнь и могущество, которое позволит объединить всех живых существ и навсегда искоренить конфликты. Но не в тех руках эта сила способна ввергнуть мир во тьму.