Стартовала мобильная MMORPG The Legend of Heroes на основе китайской мифологии

Материал подготовлен при поддержке Esprit Games
Вышла мобильная бесплатная The Legend of Heroes — MMORPG в антураже китайских мифов.
Легенда гласит, что Бессмертный Плод может даровать людям вечную жизнь и могущество, которое позволит объединить всех живых существ и навсегда искоренить конфликты. Но не в тех руках эта сила способна ввергнуть мир во тьму.
Игрокам предстоит стать героями, а может и легендами, которые смогут спасти фантастический мир!
Особенности
- Разнообразные и красочные локации: можно прыгать и летать над завораживающими замками и гигантскими статуями драконов, бескрайними полями и океанами со светящимися медузами;
- история, вдохновлённая китайской мифологией, сюжет полон загадок и неожиданных поворотов;
- три ключевых персонажа, каждый со своим боевым стилем и навыками: Кунь Лунь, Яо Чи или Лю Ли.
- множество активностей: подземелья, межсерверные войны и войны гильдий, PVE- и PvP-бои, торговая система, создание семьи и возможность ученичества.
Найдите свой собственный путь к бессмертию! Скачивайте по ссылке!
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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