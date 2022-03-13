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    Новости | Промо

    Стартовала мобильная MMORPG The Legend of Heroes на основе китайской мифологии

    13 марта 2022
    13.03.2022
    298
    0 минут на чтение
    Стартовала мобильная MMORPG The Legend of Heroes на основе китайской мифологии

    Материал подготовлен при поддержке Esprit Games

    Вышла мобильная бесплатная The Legend of Heroes — MMORPG в антураже китайских мифов.

    Легенда гласит, что Бессмертный Плод может даровать людям вечную жизнь и могущество, которое позволит объединить всех живых существ и навсегда искоренить конфликты. Но не в тех руках эта сила способна ввергнуть мир во тьму.

    Игрокам предстоит стать героями, а может и легендами, которые смогут спасти фантастический мир!

    Особенности

    • Разнообразные и красочные локации: можно прыгать и летать над завораживающими замками и гигантскими статуями драконов,  бескрайними полями и океанами со светящимися медузами;
    • история, вдохновлённая китайской мифологией, сюжет полон загадок и неожиданных поворотов;
    • три ключевых персонажа, каждый со своим боевым стилем и навыками: Кунь Лунь, Яо Чи или Лю Ли.
    • множество активностей: подземелья, межсерверные войны и войны гильдий, PVE- и PvP-бои, торговая система, создание семьи и возможность ученичества.

    Найдите свой собственный путь к бессмертию! Скачивайте по ссылке!

    Стартовала мобильная MMORPG The Legend of Heroes на основе китайской мифологии 3 Стартовала мобильная MMORPG The Legend of Heroes на основе китайской мифологии 2 Стартовала мобильная MMORPG The Legend of Heroes на основе китайской мифологии 1
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