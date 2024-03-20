Стивен Моффат написал один из грядущих эпизодов «Доктора Кто»

Бывший шоураннер «Доктора Кто» Стивен Моффат написал сценарий для одного из эпизодов нового сезона.

При этом ранее он говорил, что не планирует возвращаться к работе над НФ-сериалом.

Да, ладно, справедливо. Прошу прощения у всех, кого я ввел в заблуждения. На самом деле я написал эпизод. <…> Работая со старыми друзьями и новым Доктором, я очень счастлив.

Эту серию поставит Джули Энн Робинсон, которая прежде работала над «Оранжевый — хит сезона» и последним рождественским спецвыпуском «Доктора Кто».

Напомним, на посту шоураннера эдакого перезапуска вновь Рассел Т. Дэвис. А главную роль теперь исполняет Шути Гатва.

Премьера состоится 11 мая.